Bruciarono vivo clochard: sentenza sospesa e messa in prova/ Verona, nessun risarcimento ai familiari di Ahmed

Nessuna sentenza, messa in prova e nessun risarcimento ai familiari di Ahmed Fdil: questa la decisione del giudice Maria Teresa Rossi sul caso del clochard bruciato vivo lo scorso 13 dicembre 2017 a Santa Maria di Zevio, provincia di Verona. Unico imputato per il terribile gesto e la morte del 64enne marocchino è un ragazzo di 17 anni, che uccise il senzatetto all’interno dell’automobile che utilizzava come abitazione. La decisione del Tribunale dei Minori di Mestre prevede l’affidamento in prova per il colpevole, sospendendo il processo per tre anni. Come evidenziano i colleghi de Il Messaggero, il diciassettenne era accusato di aver dato fuoco alla vettura di Ahmed insieme a un amico 13enne, uscito dal procedimento perché non imputabile (minore di 14 anni, ndr).

CLOCHARD BRUCIATO VIVO, NESSUN RISARCIMENTO ALLA FAMIGLIA

Alessandra Bocchi, legale dei familiari di Ahmed, ha commentato ai microfoni dell’Ansa: «Non me l’aspettavo. In riferimento alla decisione del giudice Maria Teresa Rossi, prendiamo atto dell’ordinanza l’accettiamo e la rispettiamo». Prosegue l’avvocato: «Tuttavia, considerato il tipo di reato, ovvero l’omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, secondo noi si sarebbe potuti arrivare a sentenza». Una doppia beffa per la famiglia del marocchino, che non si è potuta costituire parte civile perché la legge non lo ammette nei processi con imputati minorenni. Ricordiamo che i due minorenni, il 17enne processato e l’amico 13enne, raccontarono alle forze dell’ordine: «Siamo andati a Santa Maria perché non avevamo niente da fare. Davamo molto fastidio a quel signore, lo facevamo per noia».

