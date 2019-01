Ddl negozi: esercizi chiusi una domenica su due/ Cosa prevede il testo: eccezioni e festività

Il Ddl negozi arriva in commissione Attività produttive alla Camera. Si tratta del testo base sulle aperture dei negozi, frutto di un’intesa fra il Movimento 5 Stelle e la Lega: 26 su 52 le aperture domenicali (una su due), e chiusura degli esercizi nei 12 giorni di festività nazionali ma con una deroga per 4 festività a scelta delle regioni. Inoltre, i negozi presenti nei centri storici e quelli “di vicinato” (negozi che non superano i 250 metri quadrati di superficie situati lontani dal centro), potranno rimanere aperti tutte le domeniche dell’anno, eccetto le suddette festività. Le 26 domeniche potranno essere concentrate lungo il periodo estivo per quei negozi che sorgono in zone turistiche che sia mare, lago o montagna, e per chi viola le norme sono previste sanzioni dai 10 ai 60mila euro, che raddoppiano in caso di recidiva. Il testo redatto dal leghista Andrea Dara è un compromesso fra le posizioni dei due partiti del governo, visto che Di Maio voleva tenere aperto solo il 25% dei negozi, mentre Salvini puntava su un tetto massimo di 8 aperture annue.

DDL NEGOZI: ESERCIZI CHIUSI UNA DOMENICA SU DUE

Chi resterà sempre aperto? Le rivendite di generi di monopolio, i negozi delle stazioni, le rivendite di giornali, le rosticcerie, pasticcerie e gelaterie, i negozi di fiori e giardinaggio, mobili, libri, dischi, opera d’arte, antiquariato, artigianato locale, cartoline, stampe e via discorrendo. Sempre aperti anche i servizi autostradali, i cinema, gli autosaloni, nonché gli esercizi commerciali presenti nei parchi di divertimento, negli stadi e nei centri sportivi. «Non vogliamo che tutti i negozi siano chiusi la domenica – spiegano Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri, portavoce M5s in Commissione Attività Produttive alla Camera, che hanno lavorato alla stesura del testo – ma prevediamo piuttosto un sistema di deroghe per fare in modo che tutti possano avere la possibilità di gestire al meglio i loro tempi di apertura e chiusura». Questo invece il commento di Confesercenti: «La proposta di legge sulle chiusure segna un passo avanti rispetto ai dl che erano stati presentati fino ad ora e per i quali eravamo stati auditi. Ora però è necessario un confronto, più ampio possibile, con i rappresentanti della distribuzione per una soluzione condivisa da tutti».

