Foggia, due uomini incappucciati irrompono in asilo e terrorizzano bimbi/ “Piccoli impauriti, tremavano”

Paura in un asilo a Foggia, ma questa volta non parliamo di maltrattamenti su bambini ad opera delle maestre, come purtroppo registrato recentemente a Salerno e a Torino. Come riportato dai colleghi de La Gazzetta del Mezzogiorno, negli ultimi tempi due uomini hanno fatto irruzione nella scuola per l’infanzia Angela Fresu mentre i bimbi erano all’interno dell’aula. I due malviventi, incappucciati, hanno spaventato i piccoli e hanno messo a soqquadro la stanza in almeno sei occasioni, l’ultima il 25 gennaio. Con le stesse modalità di sempre, i due si sono introdotti all’interno della scuola senza portare via nulla. Oggi l’ultimo episodio, con una sola persona in azione. Episodio fatale, forse, visto che giungono importanti aggiornamenti: uno dei due criminali sarebbe stato individuato dalle forze dell’ordine. Si tratterebbe di un giovane tossicodipendente del posto.

ASILO FOGGIA: “BIMBI IMPAURITI, TREMAVANO”

E’ partita la caccia al complice, con la mamma di un bimbo che ha commentato ai microfoni del quotidiano: «Abbiamo trovato i nostri bambini impauriti, tremavano. Le maestre hanno fatto da scudo umano per proteggerli. È il sesto episodio che si verifica dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi l’ultimo in ordine di tempo lo scorso 25 gennaio quando, a mezzogiorno in punto, mentre i piccoli alunni erano radunati in preghiera nell’atrio, un malvivente ha fatto irruzione in un’aula». Sulla vicenda è giunto il commento del sindaco Franco Landella, che ha annunciato «iniziative per garantire sicurezza nei plessi scolastici»: «Oltre a un potenziamento della videosorveglianza è stato disposto uno specifico servizio di pattugliamento della polizia locale, anche con ingresso fisico di agenti nelle scuole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA