Omicidio Vannini, Alfonso Bonafede: “Frase giudice inaccettabile”/ Trenta: “No reintegro di Ciontoli in FA”

Omicidio Marco Vannini, la sentenza della Corte d’Appello del Tribunale di Roma fa discutere. La madre Marina ha sottolineato che non ha intenzione di fermarsi qui e nelle ultime ore ha fatto discutere il comportamento del giudice nel corso della lettura del dispositivo della sentenza. Sul caso ha preso posizione anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: «Ho visto con molta attenzione il video in cui viene ripreso il momento della lettura del dispositivo della sentenza e voglio spiegare chiaramente a tutti che un magistrato ha tutti gli strumenti idonei a fare mantenere l’ordine all’interno di un’aula giudiziaria». Prosegue il Guardasigilli, che ha annunciato di aver già parlato con i familiari del ventenne di Cerveteri morto nel 2015: «Credo sia inaccettabile, e sono indignato per questo, che un magistrato interrompa la lettura del dispositivo della sentenza per dire “Se volete andare a fare un giro a Perugia, ditelo”. Siccome lo ritengo inaccettabile, come ministro della Giustizia ho già attivato gli uffici affinchè vengano fatte le verifiche del caso».

MINISTRO TRENTA: “NO REINTEGRO DI CIONTOLI NELLE FORZE ARMATE”

Dopo il ministro della Giustizia, è arrivato il commento del ministro della difesa Elisabetta Trenta sulla sentenza choc. Si è parlato infatti del possibile reintegro di Antonio Ciontoli, ecco la presa di posizione del ministro M5s: «Sul caso dell’omicidio di Marco Vannini non posso entrare nei meriti della sentenza giudiziaria, poiché esula dalle mie competenze e prerogative, ma una cosa la posso fare: il mio impegno, il mio massimo impegno, fin quando sarò io a guidare il Ministero della Difesa, affinché al signor Ciontoli non sia concesso il reintegro in Forza Armata». Prosegue la titolare della Difesa tramite Facebook: «Ho già in questo senso dato disposizioni alle competenti articolazioni della Difesa. Colgo l’occasione per esprimere anche tutta la mia vicinanza ai cari e alla famiglia di Marco, in questo difficilissimo momento. Comprendo il vostro dolore, comprendo la vostra rabbia, ma sappiate che non siete soli».

