MARCO VANNINI, OMICIDIO: OGGI SENTENZA D’APPELLO/ Accusa chiede 14 anni per i Ciontoli, mamma: “Devono pagare”

Giornata importante per il caso di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli morto in casa della fidanzata il 18 maggio 2015 a Ladispoli, raggiunto da un colpo di arma da fuoco sparatogli dal suocero Antonio Ciontoli,all’interno della villetta di via De Gasperi. Alla Corte d’Appello di Roma si celebrerà infatti il secondo grado del processo che vede imputati i Ciontoli, con l’inizio dell’udienza previsto per le ore 10:30 e la sentenza in giornata. Nella prima udienza ha preso la parola il procuratore generale Saveriano, che ha chiesto 14 anni di reclusione per tutti gli imputati. Nella sentenza di primo grado era stata emessa una sola condanna per omicidio volontario con dolo eventuale ai danni di Antonio Ciontoli, condannato a 14 anni di carcere, e tre per omicidio colposo nei confronti della moglie Maria Pezzillo e dei i due figli, Martina (fidanzata di Vannini) e Federico, condannati a 3 anni. Viola Giorgini, del cognato di Marco, era stata assolta dall’accusa di omissione di soccorso. La provvisionale prevista, come anticipo del risarcimento dei danni, era stata fissata a 400mila euro per i genitori di Vannini.

LE PAROLE DELLA MAMMA DI MARCO

La mamma di Marco Vannini, prima di entrare all’udienza alla Corte d’Appello di Roma, ai microfoni di Mattino 5 ha dichiarato:”Siamo morti per dare giustizia a Marco. Io parlo di Martina, la ragazza di mio figlio, stava con lui da 3 anni, sapeva che era stato colpito, urlava, e lei non è salita neanche in ambulanza. Questa cosa mi trafigge il cuore, come si fa? Io non ho potuto aiutare mio figlio perché io non sapevo niente. Ad oggi penso sempre a Marco in quel momento, da solo, che non aveva nessuno ed è una cosa che mi strazia. Mi auguro che oggi si possa ribaltare questa sentenza, perché è giusto che sia così. Le urla disumane di mio figlio mi tortureranno fino alla morte. A mio figlio non è stato il proiettile ad ucciderlo, ma 5 persone che non hanno fatto niente: devono pagare”. Che sia questa la giornata buona perché i familiari del 21enne di Ladispoli chiedono ormai da anni: ovvero “giustizia e verità per Marco Vannini”?

OMICIDIO MARCO VANNINI, PG: “IMPOSSIBILE NON SI SIANO PARLATI”

La Procura Generale è stata durissima nei confronti della famiglia Ciontoli indicando chiarissime responsabilità nell’omicidio di Marco Vannini. Come riportato da baraondanews.it, secondo il Pg, infatti, “è impossibile che in un’ora i familiari non si siano parlati. C’è troppo coinvolgimento. Non avere consapevolezza di quanto accaduto, in quelle condizioni, appare assurdo”. Saveriano ha aggiunto:”Posso capire che si perda la testa per 5/10 minuti, ma non per un’ora. Hanno lavato, vestito, spostato e rigirato quel povero ragazzo. Il tutto mentre iniziava l’emorragia interna”. Un’ora che, secondo il sostituto procuratore, è servita alla famiglia per concordare una versione e per concertare la versione comune da fornire alle autorità. La difesa dei Ciontoli ovviamente non accetta questa ricostruzione dei fatti e chiede la derubricazione del reato per tutti i componenti della famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA