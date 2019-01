Sea Watch 3, migrante si getta in mare per raggiungere Malta/ Porti chiusi Ue: Ong, “penosi negoziati”

«Abbiamo bisogno di un Porto Sicuro ora!»: da giorni l’appello della ong tedesca Sea Watch è sempre lo stesso, con le due navi Sea Eye e Sea Watch 3 che da 14 giorni sono al largo di Malta nelle acque del Mar Mediterraneo con a bordo 49 migranti che richiedono un approdo per poter scappare dalle prigioni e detenzioni in Libia. «Uno dei 32 naufraghi a bordo di #SeaWatch si è gettato in acqua cercando di raggiungere Malta. Per gg hanno guardato la costa europea senza poterla raggiungere. In mare da 2 settimane e con alle spalle mesi di detenzione nelle prigioni libiche. Hanno bisogno di un porto, ora», scrive ancora l’account Twitter della Ong aggiornato di continuo in questi giorni. Per la portavoce di Sea Watch Italia, Giorgia Linardi, l’atteggiamento di tutti i Governi europei – Italia e Malta in primis – è inaccettabile: «È penoso lasciarla lí in balia dei negoziati. In mare non si fanno trattative. Vorrei che tutti potessero avere il piacere di conoscere a chi stiamo chiudendo le porte». I sindaci Orlando e de Magistris da due giorni hanno inviato la loro proposta di aprire i porti di Palermo e Napoli alla nave ancora al largo delle coste di Malta – in aperta polemica contro il Ministro Salvini – ma il Governo Conte ha ribadito la propria (legittima) decisione di non aprire l’approdo fino a che non vi sarà un accordo generalizzato a livello europeo.

NUOVI APPELLI DELLA ONG

Dopo che uno dei migranti a bordo della Sea Watch 3 si è gettato nelle gelide acque del Mediterraneo per provare a raggiungere Malta, i volontari a bordo hanno tentato di aiutarlo convincendolo a ritornare a bordo vista la temperatura glaciale delle acque al largo de La Valletta. L’uomo è stato recuperato con una ciambella di salvataggio, anche perché altrimenti sarebbe morto nel giro di pochi minuti per ipotermia: stamane i 32 migranti hanno ricevuto la visita di una delegazione di parlamentari tedeschi e gli aiuti in derrate alimentari portati da due navi appoggio della Sea Eye e della Mediterranea: le condizioni restano critiche con i Governi Ue che non trovano un accordo. «La Commissione europea continua i suoi intensi contatti con alcuni Paesi membri che sono disposti a trovare una soluzione per permettere che siano sbarcati “rapidamente” i migranti a bordo della Sea Watch 3 e della Sea Eye», fa sapere in una nota la portavoce della Commissione Ue, Mina Andreeva, che poi aggiunge «Ci sono alcuni Paesi che hanno espresso disponibilità a contribuire a questo sforzo congiunto e a sostenere Malta, ma contatti sono in corso e in questa fase non ci sarà alcun annuncio fino a che non lo faranno i Paesi membri». Pare si tratti di Olanda, Francia e Germania: ma al momento, ripetiamo, è ancora tutto fermo e nulla si muove sul fronte “meridionale”.

