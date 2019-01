Siena, minorenne uccide 63enne che voleva stuprarla/ Ultime notizie, l’uomo trovato con numerose coltellate

Un 63enne è stato trovato morto in una fornace che produce laterizi di Castelnuovo Berardenga Scalo, in provincia di Siena. Inizialmente si pensava che a poter uccidere il custode marocchino, da tutti conosciuto come Abramo, fosse stato un collega di lavoro, forse per invidia e gelosia, ma dopo alcune ore di indagini, le forze dell’ordine sono risalite al responsabile del gesto: si tratta di una giovane ragazza che abitava nello stesso stabile della vittima. Stando a quanto confessato dall’omicida, una minorenne, il 63enne extracomunitario, che lavorava come custode nella fornace locale, avrebbe tentato di stuprarla: lei, spinta dalla paura, avrebbe quindi preso un coltello, ed avrebbe inferto una serie di colpi al volto e al busto del suo aggressore, ferendolo mortalmente. Come riferisce l’edizione online di Repubblica, il presunto stupratore è stato trovato completamente nudo, e una volta lanciato l’allarme, i soccorsi non hanno potuto che constatare il decesso dello stesso.

SIENA, MINORENNE UCCIDE 63ENNE CHE VOLEVA STUPRARLA

La ragazza, la cui identità rimane al momento ignota sia per la giovane età della stessa, sia per la delicatezza della questione, è stata accompagnata dalle forze dell’ordine in una casa di prima accoglienza sita in provincia di Firenze, e la procura fiorentina ha emesso un decreto di fermo di iniziato di delitto per omicidio. Come riferito in apertura, le indagini degli inquirenti si erano inizialmente indirizzate verso il luogo di lavoro dove è stata trovata la vittima, una fornace con una ventina di dipendenti, alcuni dei quali connazionali dello stesso presunto stupratore. Poi la svolta grazie alla testimonianza della giovane. Shock nel paese, visto che coloro che conoscevano Abramo lo descrivevano come una persona esuberante, solare e che amava viaggiare in treno. L’omicidio sarebbe stato compiuto nella serata di ieri, quando poi è stato lanciato l’allarme, invano: per il marocchino non vi era più nulla da fare.

