RAVENNA, 14ENNE ACCOLTELLA A MORTE IL PADRE/ Lite casalinga, l’arresto del giovane a 24 ore dal delitto

Un 14enne di Ravenna è stato arrestato nella serata di venerdì con l’accusa di aver accoltellato mortalmente il padre 24 ore prima. Una banale lite familiare sarebbe alla base del tragico gesto, pur avvenuto, almeno da quanto trapelato dalle prime informazioni, in un contesto in cui il giovane aveva già manifestato disagio sociale. Giovedì intorno alle ore 22 nel Cervese è avvenuto l’accoltellamento in casa della vittima e del figlio, con intervento tempestivo delle forze dell’ordine e degli operatori del 118, che hanno portato al più presto il padre accoltellato presso l’ospedale Bufalini di Cesena. La gravità delle ferite riportate è apparsa immediatamente elevata, ma i tentativi per salvarlo sono stati frenetici: nonostante questo, il decesso è sopraggiunto alle prime ore del mattino di venerdì.

UNA BANALE LITE FAMILIARE ALLA BASE DEL GESTO

Al Pubblico Ministero di turno della Procura dei Minorenni di Bologna spetta ora la titolarità sul fascicolo aperto per omicidio aggravato: il 14enne, del quale per motivi legali non possono essere comunicati dati che ne facciano risalire all’identità, compreso il nome del padre ucciso, è stato fermato dalle forze dell’ordine a circa 24 ore dal fatto, nella serata di venerdì, quando le rilevazioni e le ricostruzioni dei testimoni e della famiglia hanno reso chiaro come fosse lui il responsabile del gesto, anche se al momento non è chiaro il motivo. Si parla di una lite per futili motivi, e sembra che non fosse certo la prima volta in cui padre e figlio si scontravano con toni durissimi, ma nessuno pensava ad un epilogo così tragico.

