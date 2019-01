Ufo segnalati a Genova, Imperia e in Sicilia/ Foto, Italia: pioggia di avvistamenti: oggetti volanti in cielo

Ufo segnalati in Liguria e in Sicilia: dopo gli avvistamenti degli ultimi tempi e che avevano fatto molto discutere, nella giornata di oggi si stanno letteralmente moltiplicando le segnalazioni di possibili oggetti volanti non identificati nei cieli di tutta Italia, tanto che giungono foto e video non solo da alcun località della Liguria quali Genova e Imperia ma anche in Sicilia e in altri luoghi. A riferirlo nelle ultime ore è stato il Cufom, ovvero il Centro Ufologico Mediterraneo che ha corredato le sue segnalazioni con video ben circostanziati e pure alcune foto che documenterebbero la presenza di possibili Ufo nei nostri cieli.

AVVISTAMENTI UFO IN TUTTA ITALIA

Le segnalazioni, come detto, non arrivano solo dalla Liguria e dalla Sicilia (e segnatamente dalle località di Catania e Cava d’Ispica, in provincia di Ragusa) ma persino dall’altra parte dello Stivale, vale a dire nel Milanese a Peschiera Borromeo. Al momento non vengono forniti ulteriori dettagli in merito alle segnalazioni, né tanto meno si specifica se i suddetti avvistamenti si siano verificati pure nel resto delle regioni italiane. Va ricordato che, proprio negli ultimi giorni del 2018, c’erano stati nuovi avvistamenti nella zona di Valmalenco, a Lanzada, in provincia di Sondrio quando degli oggetti luminosi in cielo erano stati visti muoversi con moti sospetti, circostanza peraltro già verificatasi nella zona già in passato. Psicosi da alieni come accaduto di recente in quel di New York oppure altro materiale per gli ufologi?

