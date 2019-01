Vertice Salvini-Malagò: “basta ultras violenti negli stadi”/ Ministro “no stop partite per cori razzisti”

Non ci sono stati alla fine i temuti “rappresentanti dei tifosi”, come invece annunciato da Salvini il giorno dopo la morte dell’ultras Daniele Belardinelli nel tremendo pre-partita di Inter Napoli il giorno di Santo Stefano: il vertice andato in scena oggi pomeriggio al Viminale ha visto il Ministro, assieme al Sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, incontrare i responsabili del calcio italiano e dello Sport in generale, come Gabriele Gravina e Giovanni Malagò. Non solo, all’incontro sul tema della violenza dentro e fuori gli stati, ha partecipato anche il capo della Polizia Franco Gabrielli: «Ogni settimana ci sono 12 milioni di tifosi che seguono gli eventi sportivi e seimila teppisti, da non confondere con i tifosi che sono il 99%. L’obiettivo è sradicare la violenza con ogni mezzo necessario», ha spiegato il leader della Lega a margine del vertice al Viminale. Trattando, inevitabilmente, della morte di Belardinelli durante l’agguato dei tifosi interisti contro i napoletani, Salvini ha poi sottolineato «bisogna tornare ad autorizzare le trasferte collettive che sono maggiormente controllabili rispetto a centinaia di auto e min van».

SALVINI, “NO STOP A PARTITE PER CORI RAZZISTI”

In merito alla possibile chiusura degli stadi, però, Salvini si dice del tutto contrario: «Sono assolutamente contrario alla chiusura degli stadi ed al divieto di trasferte perché è la resa dello Stato: bisogna garantire che chi sbaglia da tifoso paghi e chi sbaglia da tesserato deve essere punito il doppio perché hanno responsabilità in più, ma no a sanzioni collettive, non è giusto che paghi un club, un’intera tifoseria o una città». Nel vertice al Viminale, il Sottosegretario Giorgetti ha poi rivolto un appello ai protagonisti diretti del mondo del calcio, ricordando come «I tesserati e i media non devono stimolare la retorica ultra che alimenta il proselitismo. Soprattutto i presidenti e i giocatori non devono gettare sempre benzina sul fuoco. Gli arbitri sappiamo che sbagliano ma bisogna cambiare culturalmente». Complicato e assai delicato il passaggio sul problema “parallelo” avvenuto sempre durante Inter-Napoli, ovvero i cori razzisti al difensore di Ancelotti, Kalidou Koulibaly: «sospensione delle partite? E’ molto scivoloso, rischiamo di mettere in mano a pochi il destino di tanti. Io preferisco prevenire e non lasciare potere di ricatto ad una frangia minoritaria. E poi è difficile trovare criteri oggettivi per la decisione».

