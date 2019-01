BOTTE ALL’ASILO, BAMBINI PICCHIATI IN TESTA E INSULTATI/ Castelli Romani, arrestate tre maestre e una bidella

Botte all’asilo degli orrori: la nuova vicenda di maltrattamenti shock ai danni dei bambini arriva dai Castelli Romani, dove tre maestre e una collaboratrice scolastica sono state arrestate per aver picchiato e insultato gli alunni di età compresa fra i 3 e i 5 anni che frequentavano la scuola materna. Una situazione a dir poco inquietante quella che emerge al termine di un’indagine coordinata dalla locale Procura e culminata con l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti delle tre insegnanti e della bidella da parte dei carabinieri di Velletri. Come riportato da Il Messaggero, le tre maestre e la collaboratrice scolastica sono tutte di età compresa fra i 55 e i 65 anni. Le donne, ritenute responsabili di maltrattamenti su bambini all’interno dell’asilo, si trovano adesso agli arresti domiciliari.

BOTTE ALL’ASILO, BAMBINI PICCHIATI IN TESTA E INSULTATI

Vessazioni fisiche e psicologiche quotidiane: a questo tipo di trattamento erano sottoposti ogni giorno i piccoli alunni della scuola materna dei Castelli Romani, alle porte della Capitale, finita al centro di un’inchiesta che ha portato all’arresto delle tre maestre e di una bidella. Le donne, come riportato da Il Messaggero, avrebbero strattonato i bambini, colpiti alla testa e insultati. Gli episodi di violenza sono emersi in seguito agli accertamenti effettuati dai militari attraverso intercettazioni ambientali e riprese video delegate dall’autorità giudiziaria. Nel provvedimento giudiziario notificato questa mattina dai carabinieri della compagnia di Velletri alle quattro donne, il giudice per le indagini preliminari descrive un grave quadro indiziario, in cui le maestre e la bidella vengono accusate di condotte di “sopraffazione sistematica” perpetrate nella loro attività lavorativa sui bambini.

