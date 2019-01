ROMA, METRO B FERMA SULL’INTERA LINEA/ Ultime notizie: donna incastrata fra banchina e convoglio

Disagi sulla Metro a Roma, dove questa mattina il servizio della linea Metro B e B1 è stato interrotto sull’intera linea per più di un’ora per consentire i soccorsi ad un passeggero presso la stazione Tiburtina. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, costretti ad intervenire con il carro sollevamento per liberare una donna rimasta incastrata con una gamba tra il convoglio della metropolitana e la banchina. Come riportato da Il Messaggero, la passeggera – che non è ancora chiaro come abbia fatto a restare incastrata, se salendo o scendendo dal convoglio – è stata affidata al personale del 118 giunto sul posto in seguito all’allarme e trasferita al Policlinico Umberto I per le cure e i controlli del caso. Un episodio, quello verificatosi oggi, martedì 8 gennaio 2018, che ha avuto l’effetto di creare importanti ritardi per migliaia di persone.

METRO ROMA BLOCCATA, SERVIZIO RIATTIVATO DOPO UN’ORA

Leggermente discordanti le informazioni fornite da Roma Today rispetto a quelle de Il Messaggero sulle condizioni della donna rimasta incastrata con una gamba tra la banchina e il convoglio della metro presso la stazione Tiburtina: secondo il portale, infatti, la passeggera sarebbe stata trasferita all’ospedale Vannini in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. In ogni caso gli agenti della PolFer hanno avviato una indagine avvisando anche il personale Atac e a tal proposito saranno acquisite le immagine di video sorveglianza per comprendere se la caduta della donna sia stata frutto di una distrazione o causata invece da fattori esterni. La circolazione della metro è rimasta bloccata per circa un’ora sulle linee B e B1: il servizio è stato ripristinato alle ore 9:48 ma forti ripercussioni ci sono state anche sulla linea A, che ha subito enormi rallentamenti.

