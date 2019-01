Fernando Aiuti, morto immunologo anti Hiv: suicidio?/ Procura Roma indaga, ospedale nega “caduto dalle scale”

E’ giallo attorno alla morte di Fernando Aiuti, celebre immunologo nonché pioniere della ricerca e della lotta contro l’Aids. L’esperto dell’Università di Roma La Sapienza, è stato ritrovato senza vita presso il Policlinico Gemelli dove era ricoverato. Una morte che a quanto pare ha sollevato qualche sospetto dal momento che, come riporta TgCom24, la procura Capitolina ha deciso di aprire un’inchiesta per fare totale luce sulle cause del decesso dell’immunologo 84enne di fama internazionale. Non è del tutto esclusa, infatti, l’ipotesi del suicidio. Dall’ospedale Gemelli però, arriva secca la smentita: a detta del Policlinico, infatti, Aiuti sarebbe morto “per le complicanze immediate di un trauma da caduta dalla rampa delle scale adiacente il reparto di degenza”. Sarà dunque la Procura a fare chiarezza e confermare o eventualmente smentire la versione che giunge dall’ospedale. Ciò che si sa al momento, infatti, è che l’immunologo sarebbe stato trovato a terra dopo una caduta dalle scale ma al momento dei soccorsi per lui non c’era già più nulla da fare.

FERNANDO AIUTI È MORTO: LA SUA FAMA E L’ESPERIENZA POLITICA

Ma chi era Fernando Aiuti? Classe 1935, fu uno dei maggiori esperti anti Hiv nonché fondatore e presidente onorario dell’Anlaids, ovvero Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids. Nacque ad Urbino ma si trasferì poi Roma dove nel 1961 conseguì la laurea in medicina e chirurgia all’Università La Sapienza. La sua popolarità la deve ad un gesto compiuto nel 1991 e che fu destinato a fare scalpore. Siamo negli anni in cui è caldissimo il tema dell’Aids. Durante un congresso medico alla Fiera di Cagliari, emerse l’ipotesi scientifica secondo la quale l’Hiv si potesse trasmettere anche per via orale. Aiuti, per smentire tale tesi, fece un gesto plateale: afferrò una donna sieropositiva, Rosaria Iardino, baciandola sulle labbra. Lo scatto di quel momento divenne virale e fece il giro del mondo rendendo celebre il nome dell’immunologo. Fernando Aiuti dedicò anche una parentesi della sua vita alla politica: nel 2008 fu eletto capolista del Pdl in Campidoglio all’epoca di Gianni Alemanno sindaco. Tentò nuovamente la ricandidatura nel 2013 ma non andò a buon fine.

