Torino, ricattò Appendino: indagato Luca Pasquaretta/ M5s, ex portavoce ora è l’assistente di Laura Castelli

Nuovi guai per Luca Pasquaretta: travolto dallo scandalo di una consulenza da 5mila euro inesistente alla Fondazione del Salone del Libro, l’ex portavoce di Chiara Appendino è ora indagato per estorsione al sindaco di Torino. Come sottolinea Repubblica, l’ex braccio destro della prima cittadina M5s è sceso a ricatti, minacciando rivelazioni compromettenti: oggi, venerdì 1 febbraio 2019, i carabinieri della Procura di Torino hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, sequestrando computer e cellulare. E’ stato notificato un avviso di garanzia, le accuse sono molto pensati: estorsione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. Una vicenda registrata dopo lo scandalo della consulenza inesistente, con Pasquaretta che è stato iscritto anche al registro degli indagati per apertura abusiva di luoghi di spettacolo e invasione di terreni per la sistemazione, a Parco Dora, un maxischermo per la finale di Champions League Juventus-Real Madrid.

TORINO, INDAGATO LUCA PASQUARETTA

Soprannominato “pitbull” quando era il portavoce di Chiara Appendino, Luca Pasquaretta oggi è l’assistente della viceministra dell’Economia Laura Castelli, esponente torinese del Movimento 5 Stelle. Repubblica sottolinea che il pubblico ministero Gianfranco Colace ha proseguito le indagini sul conto del Pasquaretta anche dopo l’affaire Fondazione Salone del Libro ed è emerso il ricatto nei confronti della prima cittadina grillina. L’ex braccio destro ha minacciato il sindaco di rivelazioni compromettenti se non lo avesse aiutato a trovare un nuovo incarico: carabinieri al lavoro per capire se l’estorsione sia andata a buon fine o meno. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, Pasquaretta dovrà ora difendersi da accuse pesantissime…

