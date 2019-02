Giovane muore dopo lite con il padre: è giallo/ Reggio Emilia, 24enne giunto in ospedale con trauma cranico

Un giovane di soli 24 anni è morto dopo una violenta lite avvenuta in famiglia, in seguito alla quale avrebbe riportato un grave trauma cranico. È accaduto a Reggio Emilia nei giorni scorsi ma, come riferisce l’edizione online del quotidiano Repubblica, al momento non sarebbero ancora chiare le dinamiche dell’accaduto né le eventuali responsabilità. Una cosa, invece, sarebbe certa, ovvero il decesso del ragazzo, avvenuto una volta giunto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova. Qui era stato trasportato già in gravissime condizioni e sin da subito la situazione era apparsa molto critica agli stessi medici. Tutto sarebbe accaduto dopo una lite consumatasi tra le mura domestiche lo scorso giovedì, come riferisce la Gazzetta di Reggio, sebbene la notizia sia poi stata diffusa solo oggi. Sul caso sono in corso le indagini dei Carabinieri: al vaglio dei militari la dinamica esatta di quanto accaduto all’interno dell’abitazione tra la vittima ed i suoi familiari, in particolare il padre, a quanto pare il diretto interessato e principale coinvolto nella lite.

GIOVANE MUORE DOPO LITE CON IL PADRE: COSA È ACCADUTO IN CASA?

Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell’ordine di Reggio Emilia, tutto avrebbe avuto inizio intorno alle 19.00 dello scorso giovedì, quando sarebbe nata un’accesissima lite in casa tra il 24enne ed il padre di origine marocchina, per ragioni ancora tutte da stabilire. Dopo aver sentito le urla sempre più forti provenire dall’abitazione, i vicini di casa, preoccupati, avrebbero allertato il 112 ma, ancor prima che le forze dell’ordine potessero giungere sul posto, stando a quanto emerso, il ragazzo sarebbe caduto a terra perdendo conoscenza. Non è ancora chiara la dinamica della caduta fatale che avrebbe poi portato alla sua morte. Potrebbe essersi trattato di un malore causato dall’accesa discussione o forse potrebbe essere scivolato e battuto la testa o ancora non si esclude che possa essere stato colpito da uno dei familiari presenti. Su questi aspetti dovranno cercare di far luce gli investigatori e per questo è stata disposta l’autopsia. A quanto pare, il decesso del giovane sarebbe stato causato probabilmente da un trauma cranico.

