Litiga con l’amico del figlio, batte la testa e muore/ Pistoia, arrestato 22enne: un calcio prima della caduta

Una banale lite con l’amico del figlio, un calcio forse da parte del 22enne e così il 59enne di Pistoia cade, sbatte la testa e muore di fatto sul colpo: una tragedia immane è accaduta ieri sera dopo le 22 alla periferia est di Pistoia, in piazza Carnevale. La vittima (si chiamava Flaviano Nocentini, fonte La Nazione) aveva 59 anni e ieri sera avrebbe avuto una accesa discussione per strada proprio con un amico del figlio, di 22 anni: scambi di insulti, offese pesanti e forse anche qualche schiaffo. Mentre però la vittima stava poi facendo ritorno verso casa, un calcio improvviso alle spalle lo avrebbe fatto cadere e sbattere violentemente la testa: inutili i soccorsi prestati dal personale del 118, giunti sul posto assieme alla polizia, al medico legale e alla scientifica. Il mistero dietro alla assurda dinamica dovrà essere ora svelato dagli inquirenti, sentiti i vari testimoni tra cui – pare – lo stesso figlio della vittima.

UN CALCIO ALL’ORIGINE DELLA CADUTA

Non è chiaro se il figlio di Nocentini fosse presente al momento della tragedia in strada e se soprattutto le cause della lite tra il 22enne e il padre dell’amico siano da ricercare in un alterco momentaneo o se invece siano da rintracciare nel passato di quei rapporti. Quello che è certo è la morte drammatica di un uomo e l’arresto del 22enne amico del figlio, con l’accusa di omicidio preterintenzionale. I rilievi sono andati in scena per tutta la notte mentre la famiglia della vittima, sotto choc, non ha voluto rilasciare alcun commento ufficiale ai tanti cronisti assiepati alla periferia di Pistoia, vicino al luogo del delitto. Ferite troppo gravi sulla testa dopo la caduta hanno purtroppo reso vano l’intervento dei sanitari: la morte è sopraggiunta quasi subito, anche se ovviamente si dovrà cercare di capire se vi siano state aggressione sia prima che dopo lo “spintone” alle spalle.

