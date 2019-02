NAPOLI, BLATTE ALL’OSPEDALE VECCHIO PELLEGRINI/ Video, allertati i Nas: “Sabotaggio”

Dopo lo scandalo delle formiche all’Ospedale San Giovanni, e per quale era stata ventilata ancora l’ipotesi dolosa, la sanità a Napoli è scossa da un nuovo caso: una video-denuncia realizzata da un medico ha segnalato la presenza di blatte presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini e da più parti, dopo che sono stati allertati anche i Nas, le ipotesi più accreditate parlano o dell’ennesimo caso di degrado e negligenza in una struttura pubblica o appunto di un sabotaggio. È quando dichiarato non solo da Francesco Emilio Borrelli, membro della Commissione Sanità della Campania, ma anche da Antonio Eliseo, sindacalista Cgil che spiega come il video incriminato lo abbia lasciato perplesso dato che si parla di luoghi di recente costruzione e di locali che, come i bagni, vengono puliti anche tre volte nel corso della giornata per via del costante afflusso di persone, suggerendo quindi che l’ipotesi sabotaggio non vada affatto esclusa. (agg. di R. G. Flore)

SI IPOTIZZA UN SABOTAGGIO

Una colonia di blatte nell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. A denunciare il gravissimo caso di malasanità è stato il consigliere regionale dei Verdi, membro della commissione Sanità della Campania, Francesco Emilio Borrelli, che ha postato il tutto sulla propria pagina Facebook: «Mi è stato segnalato un video – scrive il politico – realizzato martedì sera, in cui si nota una colonia di blatte infestare un intero locale dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Ho già sollecitato il direttore sanitario Corvino. Mi ha detto di avere allertato i Nas e che, a suo avviso, si tratta di un sabotaggio». Se tale tesi venisse verificata, ha aggiunto il consigliere: «Saremmo di fronte a un fatto estremamente inquietante, da chiarire attraverso un’indagine giudiziaria. Significherebbe l’esistenza di un disegno preciso per screditare e mortificare la sanità in Campania». Situazione altrettanto grave se invece dovesse trattarsi di semplice negligenza: «saremmo di fronte – ha aggiunto Borrelli – ad un fatto altrettanto grave, con responsabilità che andrebbero punite con la massima severità». Il video choc lo trovate qui sotto.

BLATTE ALL’OSPEDALE VECCHIO PELLEGRINI DI NAPOLI

Lo stesso consigliere dei Verdi ha specificato di aver chiesto l’avvio di un’indagine interna e la bonifica dei locali: «Sabotaggio o meno – conclude il suo post – occorre sanificare l’area». Borrelli è lo stesso consigliere che nei mesi addietro aveva denunciato la presenza di formiche nell’ospedale San Giovanni Bosco, sempre a Napoli, nonché il crollo nella stessa struttura ospedaliera del soffitto in sala parto. Questi ultimi due casi erano stati denunciati dal direttore dell’asl locale, che aveva parlato di atto sabotaggio nei confronti dello stesso ospedale, un caso forse associato all’allontanamento di un’impresa di pulizie che da anni operava nella struttura ospedaliera campana. Tornando alla questione delle blatte, dal video pubblicato su Youtube si nota un gruppo numeroso di insetti in un locale che sembrerebbe essere un bagno, almeno una ventina di blatte di circa due/tre centimetri di grandezza che camminano sul pavimento: una situazione che nulla ha a che vedere con un ospedale. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELLE BLATTE A NAPOLI





