Bimba di 22 mesi picchiata: è grave/ Roma, compagno madre arrestato “piangeva troppo”

Dopo l’assurdo caso di Cardito, con la morte del piccolo Giuseppe massacrato di botte dal patrigno ed il ferimento della sua sorellina, arriva oggi l’ennesima storia di violenza ai danni di un minore. Una bimba di appena 22 mesi è stata picchiata brutalmente dal compagno della madre ed ora è in gravissime condizioni. E’ accaduto a Roma, in zona Castelli Romani, come riferisce il quotidiano Il Messaggero nell’edizione online, che riporta anche l’arresto di un uomo di 25 anni con la grave accusa di tentato omicidio. Secondo una primissima ricostruzione, il giovane compagno della madre si sarebbe scagliato con violenza contro la piccola bambina colpendola più volte fino a provocarle un grave trauma cranico, rischiando così di ucciderla. La furia violenza dell’uomo sulla bimba, figlia della fidanzata 23enne, si è scatenata la scorsa notte. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Ariccia dalla stessa madre, con varie contusioni in testa e sul resto del corpo. Dopo averla visitata, i medici hanno ritenuto necessario allertare prontamente le forze dell’ordine intravedendo in quelle lesioni tutti i segni dell’inaudita violenza.

BIMBA DI 22 MESI PICCHIATA DAL COMPAGNO DELLA MADRE: ARRESTATO

La mamma 23enne della piccola picchiata brutalmente dal compagno, è stata ascoltata nelle passate ore dagli agenti di polizia ai quali ha fornito la sua versione. A detta della giovane, il compagno l’avrebbe massacrata di botte “perchè piangeva troppo”. A causa del pianto della piccola di soli 22 mesi, l’uomo si sarebbe scagliato con estrema violenza senza che la madre potesse fare nulla per fermarlo e proteggere la sua bambina. Solo dopo averla massacrata è riuscita a trasportarla immediatamente in ospedale. Ora la piccola vittima è stata trasferita dal nosocomio di Ariccia al Bambin Gesù e sarebbe in gravi condizioni. I medici tuttavia hanno fortunatamente fatto sapere che non si troverebbe in pericolo di vita sebbene la sua situazione resti comunque critica. Per il compagno della madre, invece, sono inevitabilmente scattate le manette in attesa di ascoltare anche la sua versione. L’uomo è accusato di tentato omicidio e resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

