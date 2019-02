Cardito, foto su manifesti non è quella del bimbo ucciso di botte/ Nuova beffa per Giuseppe: dubbi sulla madre

La foto che finora abbiamo sempre visto, in riferimento alla tragedia del piccolo Giuseppe, il bambino di sette anni ucciso di botte nella sua casa a Cardito (Napoli) dal suo patrigno, non immortala realmente la vittima. Quell’immagine comparsa anche sui manifesti del bambino, non è la sua ma, come ha spiegato ieri Federica Sciarelli nella puntata di Chi l’ha visto, “è la foto di un bambino sorridente, di lui invece una foto di quando sorride non ce l’abbiamo”. Non c’è ancora una spiegazione della tragedia avvenuta nei giorni scorsi e la domanda principale oggi resta sempre la medesima: cosa ha fatto la madre del piccolo per evitare che ciò accadesse? E soprattutto, mentre i bambini venivano picchiati lei dov’era? Domande che sono state poste dall’inviata di Chi l’ha visto proprio alla madre Valentina, confermando la sua presenza sulla scena del massacro. A molte domande della giornalista però, come ad esempio quella relativa ai lividi visti da una maestra del piccolo, la donna aveva preferito non rispondere, limitandosi a dire: “Stanno dicendo tante cose che non sono vere…”. Alla domanda sui motivi delle loro frequenti liti, poi, Valentina aveva smentito di aver avuto una discussione il giorno della tragedia. Valentina avrebbe poi raccontato anche agli inquirenti di essere rimasta sotto choc, motivo per il quale non sarebbe intervenuta per salvare i suoi bambini dalla furia omicida del compagno Tony Badre.

ORRORE A CARDITO: TUTTI I DUBBI

A distanza di oltre una settimana dalla tragedia di Cardito, sono ancora numerosi i dubbi su quanto accaduto in quella casa dove il piccolo Giuseppe ha trovato la più violenta delle morti mentre la sorellina è riuscita a salvarsi per miracolo dalla furia assassina del patrigno. La trasmissione Chi l’ha visto, nella puntata di ieri ha ricostruita l’intera vicenda attraverso le parole di Tony, lette dal suo avvocato difensore, Michele Coronella. Il pestaggio ai due bimbi sarebbe iniziato sin dal sabato sera. A non essere risparmiata anche la bambina al punto che madre e compagno le rasano tutti i capelli per capire l’entità dei danni inflitti. La mattina successiva, giorno del massacro, le botte ai due fratellini sarebbero iniziate sin dalle prime ore del giorno, mentre la madre dormiva, secondo le dichiarazioni di Tony. Da quello che trapela dall’ordinanza, Valentina “ha cercato di fermarmi”, dice Tony, cercando però solo una volta di proteggere i suoi bambini. Il compagno le avrebbe dato un morso che avrebbe frenato la donna. Agli inquirenti, Valentina dice invece di aver provato a difendere il bimbo venendo fermata violentemente dal compagno. Poi avrebbe aggiunto di essere rimasta bloccata per lo choc, sebbene emerga dalle sue parole una certa lucidità su quanto accaduto, al punto da aver raccontato come avrebbe trasportato il piccolo sul divano, ma senza mai chiamare i soccorsi. “Non ho mai denunciato né chiamato nessuno”, ha poi riferito rispetto alle violenze subite dalla stessa da parte dell’uomo. In riferimento alla mattina della tragedia, Tony dice di essere uscito tre volte e di essersi recato in una prima farmacia, la quale però non conferma le parole del ragazzo. Più tardi sarebbe nuovamente uscito per dirigersi verso un’altra farmacia ma che non sarebbe stata di turno domenica 27 gennaio. In realtà ci sono dubbi anche sul fatto che sia realmente uscito quella mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA