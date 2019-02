Omicidio Desirée Mariottini, arrestata Antonella Fauntleroy/ Le aveva venduto droga

Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne uccisa nella notte tra il 18 e il 19 ottobre scorso nel quartiere romano di San Lorenzo. Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato Antonella Fauntleroy, 21enne della Repubblica Botswana, accusata di aver ceduto la droga alla ragazzina, pur conoscendo la sua età, anche nei giorni precedenti alla sua morte. Quando è stata fermata nel vano lavanderia di uno stabile, in borgata Finocchio, aveva con sé metadone e psicofarmaci. Ad accusarla diversi testimoni che l’hanno indicata come colei che ha “aiutato” Desirée a procurarsi e assumere la droga all’interno del palazzo abbandonato di via Dei Lucani 22. Dalle indagini sull’omicidio di Desirée è emerso che la 21enne fosse pienamente consapevole della reale età della giovane vittima. La conferma arriva anche dai vani tentativi di alcune persone che l’hanno redarguita per il suo comportamento con la 16enne. I risultati dell’autopsia parlano di una severa intossicazione acuta da sostanze stupefacenti e psicofarmaci.

OMICIDIO DESIRÉE MARIOTTINI, ARRESTATA ANTONELLA FAUNTLEROY

Antonella Fauntleroy è stata accompagnata nel carcere femminile di Rebibbia. Per gli investigatori la 21enne avrebbe ceduto in «maniera continuativa e aggravata» sostanze stupefacenti alla giovane anche nei giorni precedenti alla sua morte. Eppure nell’intervista rilasciata a Il Tempo il 25 ottobre la 21enne africana sostiene di aver fatto di tutto per tenere lontana Desirée Mariottini dal “palazzo dello spaccio” di via Dei Lucani, offrendole aiuto. La tatuatrice aveva raccontato a Repubblica di aver conosciuto la 16enne il giorno prima della sua morte. «Era disperata, voleva acquistare eroina ma non aveva i soldi. Impietosita le ho dato 10 euro». Sosteneva di essere diventata per questo il suo punto di riferimento e che per questo aveva cominciato a raccontarle cose della sua vita, anche personale. E poi disse: « C’era un africano che secondo me ha pianificato tutto». Si vedono il giorno dopo, ma non si trova nello stabile quando la situazione degenera. Ora la svolta con l’arresto.

