Wiley, dalmata col naso a cuore/ Foto, star su Instagram lo seguono in oltre 100mila

Wiley il dalmata col naso a cuore è ormai una star su Instagram, lo seguono infatti in oltre 100mila persone. Questo speciale cagnolino ha una caratteristica particolare, uno dei tanti pois che invadono il suo pelo va a formare un vero e proprio cuoricino attorno al naso che viene incluso al centro. Tempo fa la sua padrona al Daily Mail ha raccontato la storia di questo speciale dalmata un po’ diverso dagli altri e per questo ancora più carino e dolce. Ora Wiley ha un anno ed è diventato noto in tutto il mondo anche grazie a un suo marchio fatto su misura. La sua padrona si chiama Lexi Smith e ha 26 anni e lo descrive a Bored Panda come “54 sterline di goffo, impertinente, coccoloso, affamato, curioso, selvaggio e pazzo amore. Nessuna quantità di immagini potrebbe mai catturare completamente tutto ciò che rappresenta Wiley per me, è il mio migliore amico.”. Di lui è pazzo ovviamente anche il pubblico italiano che gli ha riservato diversi profili social.

Wiley, dalmata col naso a cuore: il cane è il miglior amico dell’uomo

Il cane è il miglior amico dell’uomo, lo conferma Wiley il dalmata col naso a cuore. In Italia siamo sempre più vicini alla convinzione che i nostri amici a quattro zampe possano salvarci la vita e lo dimostrano anche terapie molto all’avanguardia che rendono protagonisti proprio i cani. Andiamo però a conoscere meglio proprio la razza di Wiley, il dalmata. L’esplosione d’amore nei confronti di questa arriva grazie al film della Walt Disney “La carica dei 101” con gli indimenticabili Pongo e Peggy. Questa razza canina appartiene al gruppo dei segugi. Si tratta di un cane di taglia media da compagnia che ha come caratteristica il manto bianco con dei pois neri sparsi. Purtroppo è un animale anche molto delicato che ha una propensione particolare alla sordità congenita oltre che a disturbi che hanno alla tiroide. Sicuramente si tratta di un cane intelligente, vispo e anche bellissimo.

