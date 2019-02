Monolocali Milano tra i più cari al mondo/ 11 posto come prezzo al metro quadro

I monolocali di Milano sono tra i più cari al mondo, questo è quanto dimostra lo studio “I monolocali più cari al mondo” che è stata curata dal gruppo Sarpi. A lavorare dietro alla ricerca c’è la Federazione internazionale degli agenti immobiliari, che ci ha parlato dei prezzi che si muovono in giro per il mondo. Per farlo sono stati presi sotto la lente di ingrandimento 500 appartamenti dal luglio del 2018 al gennaio del 2019. Milano ha colpito decisamente, visto che nella classifica, rispetto all’ultima volta, ha scalato ben 25 posizioni. La città lombarda si è assestata alla posizione numero undici in tutto il mondo e ovviamente al primo posto in Italia. Per trovare il secondo gradino italiano, dobbiamo scendere a livello internazionale con Roma alla 72ma posizione. Completa il podio il capoluogo campano Napoli. Sono numeri che ovviamente devono invitare a riflettere per cercare di capire cosa ruota attorno al mondo immobiliare italiano.

Monolocali Milano tra i più cari al mondo: un po’ di numeri

Abbiamo appreso come i monolocali di Milano siano tra i più cari al mondo, ma quali sono i costi tradotti in euro? Nel capoluogo lombardo un monolocale si paga attorno ai diecimila euro al metro quadrato, mentre a Roma questo prezzo scende di poco al di sotto dei settemilacinquecento. A Napoli invece la cifra è leggermente sopra ai tre mila, circa un terzo di quello che si paga nella città meneghina. La ricerca spiega però anche come se ci si spinge più lontani dal Naviglio i costi scendono addirittura al 66% in meno se ci si muove fino alla periferia. A guidare la classifica dei monolocali più costosi nel mondo c’è Montecarlo, secondo si attesta Hong Kong, mentre la medaglia di bronzo se l’aggiudica Londra. Per l’affitto? A Milano si paga circa 1250 euro, a Roma invece 1000. Sono sicuramente cifre difficili da comprendere e non sostenibili da tutti.

