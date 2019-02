Anzio, violenta figlia per 5 anni: arrestato militare/ Trenta “Indegno dell’esercito”

Gravissimo episodio di violenza avvenuto ad Anzio, dove un militare ha violentato ripetutamente la propria figlia. Scoperto, l’uomo dell’arma è stata immediatamente sospeso dall’esercito, che dopo aver comunicato la notizia ha altresì esternato il «profondo sdegno» per quanto accaduto. Secondo quanto riportato dall’edizione online de Il Messaggero, l’uomo ha abusato per ben cinque anni della propria figlia, una ragazzina che oggi ha 15 anni ma che quando sono iniziate le violenze ne aveva solo 10, praticamente una bambina. Dopo i continui abusi subiti ha trovato finalmente la forza di raccontare il dramma vissuto, e l’uomo, 45 anni, è stato arrestato ieri dalla polizia locale di Anzio poi trasferito presso il carcere di Velletri, dove si trova attualmente in attesa della convalida del fermo. Lo stato maggiore dell’esercito ha diffuso una nota in cui si legge che il militare coinvolto «si è macchiato di un comportamento riprovevole, immorale e inaccettabile, ancor più aggravato per uomini e donne che indossano l’uniforme e rappresentano lo Stato».

ANZIO, VIOLENTA FIGLIA PER 5 ANNI: ARRESTATO MILITARE

Sdegno anche da parte del ministro della difesa, Elisabetta Trenta, che ha dedicato un lungo post sulla propria pagina Facebook alla vicenda. L’esponente dell’esecutivo si dice sconvolta dalla notizia: «Non voglio dire altro – afferma- solo esprimere la mia vicinanza alla ragazza e stringerla in un grande abbraccio», aggiungendo che il militare in oggetto «non è degno di indossare l’uniforme, né di essere chiamato uomo», e che l’Esercito prenderà quanto prima le opportune misure nei suoi confronti. Secondo quanto scrive Farodiroma.it, il militare in oggetto sarebbe un sottoufficiale dell’esercito, e la polizia di Anzio lo ha arrestato mentre si trovava sul luogo di lavoro, dopo una breve indagine nata dalla denuncia della vittima. L’uomo si è fatto ammanettare i polsi in silenzio, senza opporre resistenza alcuna, conscio del grave crimine commesso e del fatto che per lui non vi era ormai più via di scampo.

