Caso Diciotti: Conte, Di Maio, Toninelli indagati/ Deciderà il tribunale dei ministri

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e i ministri Di Maio e Toninelli, sono stati iscritti sul registro degli indagati in merito alla vicenda della Diciotti. Dopo l’autodenuncia degli stessi, a seguito delle dichiarazioni delle scorse settimane in difesa di Salvini, e dopo che loro documenti firmati sono stati allegati alla memoria del titolare del Viminale presentata alla giunta per l’immunità del senato, la procura di Catania ha allargato l’indagine anche ai tre suddetti, accusati di sequestro di persona. La conferma arriva dal Corriere della Sera, che stamane anticipa la notizia scrivendo: «Conte, Di Maio e Toninelli sono indagati per sequestro di persona in concorso con Matteo Salvini». Entro due settimane, come previsto dalla legge, la procura trasmetterà i documenti al tribunale dei ministri con le proprie richieste. Il procuratore Carmelo Zuccaro proporrà quasi sicuramente di archiviare l’accusa, così come fatto con Salvini, ma toccherà al collegio dei tre giudici del tribunale decidere se sollecitare o meno il parlamento a processare i nuovi indagati, il tutto entro 90 giorni.

CASO DICIOTTI: CONTE, DI MAIO, TONINELLI INDAGATI

L’incertezza regna sovrana al momento, anche perché non è detto che i giudici decidano di richiedere il processo per il premier e i due ministri, visto che nelle memorie di Salvini mandate anche a Catania (così come voluto espressamente dall’ex magistrato ed ex presidente del Senato Pietro Grasso), nessuno dei tre indagati ha scritto di aver deciso assieme al leghista di non permettere l’atto concreto dello sbarco, ma si è parlato di una «condivisione – scrive il Corriere della Sera – in termini più o meno generici». Conte ha sostenuto infatti che «le determinazioni assunte (da Salvini, ndr) sono riconducibili a una linea di politica sull’immigrazione che ho condiviso con tutti i ministri competenti, in coerenza con il programma di governo», mentre Di Maio e Toninelli che «l’azione del governo e le decisioni del ministro dell’Interno ad esse relative sono da imputarsi collegialmente in capo anche ai sottoscritti». Tutto ancora da decidere quindi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA