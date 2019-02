Genzano, bimba malmenata/ Convalida del fermo per Zeoli: segni anche su altre bambine

Resta in carcere Federico Zeoli, il 25enne che ha massacrato di botte la piccola di Genzano di soli 22 mesi. Il gip ha deciso di convalidare il fermo dell’uomo, accusato del tentato omicidio della figlia della propria compagna e di maltrattamenti in famiglia. «Sì, è vero: ho picchiato la bimba mercoledì scorso – le parole del giovane davanti ai magistrati, come riferisce Il Corriere della Sera – non mi sono controllato, ho avuto un raptus. Ma quella era la prima volta». Ma secondo gli inquirenti non si sarebbe trattato di un raptus di follia, bensì di una prassi ormai reiterata, visto che vi è il fortissimo sospetto che Zeoli abbia picchiato la bimba di 22 mesi e le altre tre figlie anche in passato. Sono stati i sanitari dell’ospedale Bambino Gesù, dove si trova ricoverata la piccola Alice, a spiegare alle forze dell’ordine che la stessa presentava lividi e ferite antecedenti al pestaggio di mercoledì scorso.

GENZANO, BIMBA MALMENATA/ CONVALIDA DEL FERMO PER ZEOLI

Di conseguenza le forze dell’ordine vogliono indagare più a fondo, e capire appunto se anche la gemellina e le altre due sorelle siano state picchiate o meno da Zeoli nel recente passato. Nessun provvedimento è invece stato emesso nei confronti di Sara, la 23enne compagna dell’aggressore nonché madre delle bimbe, verso la quale non vi sarebbero contestazioni. La ragazza non era in casa al momento dell’aggressione della piccola di 22 mesi, e solo quando è rientrata in appartamento ha scoperto l’accaduto e portato di corsa la bimba al pronto soccorso. La madre è comunque uscita allo scoperto negli scorsi giorni, parlando a diverse trasmissioni tv, ed ha in parte smentito la tesi della polizia: «Lui non ha mai alzato le mani sulle bimbe. Non so se, è un sospetto che ho adesso, si è comportato bene per farmi innamorare, e poi invece si è rivelato per quello che è».

