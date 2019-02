Maria Sestina Arcuri, interrogato il fidanzato/ “Ferite incompatibili con incidente”

Maria Sestina Arcuri, incidente o omicidio? Dubbi sul decesso della giovane 26enne, deceduta il 6 febbraio 2019 in circostanze poco chiare a Ronciglione. Il 3 febbraio scorso Maria Sestina e il fidanzato Andrea Landolfi sono andati in un locale a bere qualcosa insieme al figlio dell’uomo, avuto da una precedente relazione: secondo quanto dichiarato dall’unico indagato, dopo essere entrati all’interno del portone della loro abitazione (locale sottoposto a sequestro penale) i due sarebbero caduti dalle scale intorno all’1 di notte. I soccorsi, però, sono allertati attorno alle 6 di mattina, con Maria Sestina che arriva all’ospedale alle 6.57, dove morirà due giorni dopo. Andrea durante la notte non ha notato comportamenti strani, ma all’alba qualcosa non torna: la donna ha riportato delle ferite che non convincono a pieno sulla dinamica raccontata dal compagno.

MARIA SESTINA ARCURI, INTERROGATO IL FIDANZATO

La Procura ha aperto un’inchiesta perchè potrebbe esserci stato dell’altro: i Ris di Roma hanno effettuato dei sopralluoghi e saranno fondamentali l’esame autoptico e i rilievi scientifici. Come sottolinea Storie Italiane, i familiari di Maria non sono convinti che si sia trattato di un incidente, ma che sia avvenuto dell’altro. I medici dell’ospedale hanno riportato nel referto che le ferite erano prevalentemente craniche, poco compatibili con una caduta dalle scale. Lo screzio tra io due è stato notato dal proprietario del locale, un alterco civile: un piccolo litigio, un’occhiata di troppo nei confronti della cameriera da parte del Landolfi. Roberto, titolare del pub, ha sottolineato ai microfoni di Storie Italiane: «Sono arrivati alle 23, circa all’1 sono andati via. Hanno bevuto un bicchiere di vino a testa e forse uno snack, uno stuzzichino. A parte un momento in cui sembrava si fossero agitati un attimo, sono stati tranquilli: un diverbio in toni tranquilli, pacati, non abbiamo sentito urla. Non era la prima volta che venivano qui, era la terza volta. La volta precedente che erano stati qui, lui le aveva portato una rosa: mi sembrava una coppia innamorata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA