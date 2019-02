Maria Sestina Arcuri/ Caduta dalle scale, dubbi sul fidanzato Andrea “viso tumefatto”

La morte di Maria Sestina Arcuri resta un mistero. La giovane 26enne è morta mercoledì 6 febbraio in circostanze ancora poco chiare a Ronciglione, dopo essere caduta dalle scale. Un decesso che però non convincerebbe del tutto gli inquirenti, al punto che la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio con unico indagato proprio il fidanzato della ragazza, Andrea Landolfi, l’unico presente al momento dei fatti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la giovane coppia era appena rincasata, intorno alle 2 di notte, dopo aver trascorso la serata in un pub. Insieme sarebbero saliti al primo piano dell’abitazione dal quale però sarebbero entrambi caduti dalle scale. Una caduta che per Maria Sestina le sarebbe stata fatale. La ragazza avrebbe battuto la testa ma inizialmente nulla sembrava destare preoccupazione al punto da essere andati entrambi a dormire. Come ricostruito da Fanpage.it nell’edizione romana, però, prima dell’alba, intorno alle 5 del mattino, le condizioni della ragazza sarebbero peggiorate e solo allora Andrea avrebbe allertato il 118. L’incidente sarebbe accaduto nell’abitazione dei nonni del ragazzo dove la coppia stava trascorrendo il fine settimana e anche la nonna di Andrea avrebbe confermato la versione del ragazzo. Ora però spuntano alcune novità, a partire dalle parole di un collega di lavoro di Maria Sestina che avrebbe asserito: “Era irriconoscibile, non sembrava lei. Non sono un medico, ma quella non mi sembra una caduta dalle scale”. Gli stessi sanitari hanno riscontrato viso e occhi gonfi, fratture multiple al cranio anteriori e posteriori, tutte ferite troppo gravi, tanto da portare a segnalare l’accaduto ai carabinieri.

MARIA SESTINA ARCURI, GIALLO SULLA SUA MORTE

Sarà l’autopsia a fare del tutto chiarezza sulle cause della morte della giovane Maria Sestina Arcuri, caduta dalle scale nei giorni scorsi. Un decesso che però sarebbe ancora circondato da troppi dubbi, a partire dalla posizione del ragazzo, Andrea Landolfi, fidanzato della vittima. La trasmissione Chi l’ha visto ha cercato di contattarlo per farsi raccontare la sua versione dei fatti ma lui ha deciso di scegliere la strada del silenzio: “Mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Rispetto alle accuse di omicidio, l’avvocato difensore del giovane, Luca Cococcia, ha commentato: “Non abbiamo alcun timore dell’accertamento che porterà alla luce gli elementi per chiarire che si è trattato di un tragico incidente”. I maggiori dubbi riguardano il motivo per il quale i giovani non sono subito andati in ospedale in seguito alla caduta: “A questo non so rispondere. Non so a che ora la ragazza si sia effettivamente sentita male. Lui è molto agitato, ha perso la sua fidanzata con la quale condivideva un sogno d’amore, quindi potete capire lo stato di sofferenza in cui si trova”, ha replicato il legale. Sempre alla trasmissione di Raitre, un parente di Maria Sestina ha commentato: “Non mi piaceva quel ragazzo. Aveva sempre un atteggiamento provocatorio, si vantava del fatto che era un pugile, non so se a scopo intimidatorio. Non era bello quel rapporto, so che una sera era stato coinvolto in una rissa”. E quei lividi sul viso, oggi contribuiscono a far sorgere ulteriori dubbi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA