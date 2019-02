Serchio in piena: esonda al Ponte del Diavolo/ Ultime notizie, disagi anche a Borgo a Mazzano

E’ esondato il Serchio. Il fiume, uno dei principali della Toscana, si è ingrossato nelle scorse ore a causa delle piogge torrenziali cadute in tutta la zona nella giornata di venerdì primo febbraio. A complicare la situazione, lo scioglimento delle nevi in Alta Garfagnana, a causa dell’innalzamento delle temperature, che ha appunto ingrossato il livello del fiume, poi fuoriuscito in numerosi punti. Il corso d’acqua ha superato il livello di guardia nei comuni di Lucca e Borgo a Mazzano, ed è probabilmente quest’ultimo il paese che ha subito i danni maggiori. Il Serchio, come fa sapere l’edizione online del Tirreno, è straripato inizialmente a Chifenti, dove è stata obbligatoriamente chiusa la statale del Brennero fra Ponte Pari e Chifenti in entrambi i sensi di marcia. Quindi l’acqua ha invaso la Ss12 all’altezza del Ponte del Diavolo, zona tra l’altro non nuova per esondazioni di questo tipo. Lo straripamento è poi avvenuto a Borgo a Mozzano all’alba di oggi, attorno alle ore 5:15, dove le acque hanno raggiunto il livello sullo zero idrometrico pari a 3.83 metri.

SERCHIO IN PIENA: ESONDA AL PONTE DEL DIAVOLO

Ma non finisce qui perché le acque del Serchio destano preoccupazione anche in altri comuni della zona, come ad esempio a Monte San Quirico, dove il fiume ha toccato quota 2.69 m sopra lo zero, attorno alle ore 6:00 di stamane, con una portata di oltre 1.300 metri cubi di acqua ogni secondo. Visti i numerosi disagi creati, le amministrazioni comunali hanno deciso di chiudere tutte le scuole sia a Lucca quanto nei paesi della Valle, a seguito anche del prolungarsi dell’allerta arancione come diramato dalla regione Toscana. Maltempo che ha provocato numerosi disagi anche a causa di una frana che si è verificata sul Brennero, precisamente e a Ponte a Diana, dove la strada è stata chiusa per permettere ai tecnici dell’Anas di rimuovere i detriti. La situazione è comunque tornata alla normalità attorno alla mezzanotte di ieri, mentre sono ancora chiuse sempre per via di alcuni smottamenti, le strade per Lucchio e Lugliano.

