Carlo La Duca, padre di 2 figli scomparso/ Palermo, depistaggio? Famiglia disperata

Carlo La Duca, imprenditore agricolo 38enne, ha fatto perdere le sue tracce da Cerda, in provincia di Palermo, da giovedì 31 gennaio. E’ passato quasi un mese dall’ultima volta che l’uomo, padre di due figli, non ha più dato notizie alla sua famiglia ed oggi il caso approderà anche nella trasmissione Pomeriggio 5, con la madre e la fidanzata in collegamento pronte a lanciare l’ennesimo disperato appello. Carlo si è allontanato di casa la mattina del 31 gennaio scorso a bordo della sua auto, una Golf GT grigia poi ritrovata in un parcheggio a Palermo il giorno seguente alla sua sparizione. L’uomo, secondo quanto rivelato da Fanpage.it, non avrebbe portato via alcun effetto personale e avrebbe con sé i documenti. I primi elementi suggerirebbero un allontanamento volontario ma il dubbio è che proprio il ritrovamento della sua auto, regolarmente chiusa, possa rappresentare una sorta di “depistaggio”. Proprio questi sono i dubbi della famiglia, condivisi anche da chi sta indagando sulla misteriosa scomparsa che ha lasciato nell’angoscia anche la fidanzata, con la quale il giorno della sua sparizione Carlo aveva un appuntamento anche se non sarebbe mai giunto nella sua abitazione.

CARLO LA DUCA, SPARITO MISTERIOSAMENTE: DEPISTAGGIO?

E’ possibile che Carlo La Duca possa davvero aver lasciato la sua auto volontariamente nel parcheggio di Palermo ma non è escluso che possa averla messa lì sotto minaccia. Da qui l’ipotesi di un depistaggio per far credere che la sparizione del 38enne possa essere collegato realmente ad un suo allontanamento volontario. La famiglia si era già rivolta alla trasmissione Chi l’ha visto: “Non ci avrebbe mai abbandonati”, aveva commentato l’anziana madre dell’uomo, padre di due bambini e in procinto di separarsi. Tutti lo descrivono come una persona tranquilla e riservata che mai avrebbe potuto lasciare i suoi figli senza una spiegazione logica. Carlo ha occhi verdi, capelli castani ed è alto 175 cm. Quando è stato visto l’ultima volta indossava un giubbotto blu, un maglione celeste, un paio di jeans e scarpe marroni. Di lui da oltre 20 giorni non ci sono più notizie.

