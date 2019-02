Foligno, bimbo all’angolo perché nero/ Il padre “E’ razzismo, altro che esperimento”

Si continua a dibattere sul caso della scuola elementare di Foligno, dove un maestro ha messo all’angolo un alunno nero per un esperimento didattico, dicendogli “E’ nero, quanto è brutto”. L’episodio si è verificato pressi l’istituto scolastico di via Monte Cervino e l’insegnante in questione, Mauro Bocci, si è difeso pubblicamente dicendo che trattasi semplicemente di un esperimento per spiegare ai bambini la Shoah e nel contempo che cos’è la discriminazione. «Il maestro ha invitato Mike ad alzarsi – il racconto dei compagni di classe del bambino nero messo all’angolo, come riporta il Corriere della Sera – gli ha detto quanto sei brutto, non mi devi guardare e gli ha ordinato di girarsi verso la finestra». Difficile credere che un maestro possa realmente insultare un bambino di colore, in un momento in cui l’integrazione e l’educazione dovrebbero farla da padrone, fatto sta che la sperimentazione a cui ha dato vita risulta essere, giusto per dire un eufemismo, a dir poco discutibile, al punto che i genitori del piccolo Mike hanno deciso di sporgere stamane denuncia.

FOLIGNO, BIMBO ALL’ANGOLO PERCHÉ NERO

«Non si possono fare queste cose dentro una scuola – le parole del padre di Mike ai microfoni di Storie Italiane, programma di Rai Uno – secondo me non è stato un esperimento sociale, ma si è trattato di un episodio di razzismo. Un insegnante – aggiunge – che fa una cosa di questo genere dentro una scuola è grave». Al momento è in corso un’indagine interna da parte dello stesso istituto, nonché una del ministero, e a breve potrebbe aprirsi anche quella della procura vista la denuncia dei genitori. Con grande probabilità verranno ascoltati in ambiente protetto i piccoli compagni di classe di Mike, per cercare di capire le reali intenzioni del professore: razzismo o esperimento particolare? «I ragazzi hanno dimostrato più cervello del professore – ha aggiunto e concluso il padre indignato – la sperimentazione è stata fatta anche sulla sorellina di 9 anni».

