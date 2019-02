Veronica Panarello: ricorso in Cassazione/ Omicidio Lorys: 10 punti della difesa

Nei giorni scorsi Veronica Panarello tramite il suo difensore, l’avvocato Francesco Villardita, ha presentato il ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’Appello e con la quale è stata condannata a 30 anni di reclusione. La donna è stata condannata nei primi due gradi di giudizio alla massima condanna prevista dal rito abbreviato con l’accusa di aver ucciso il figlioletto Lorys Stival, per il cui delitto non ha mai confessato le sue responsabilità (se non l’occultamento del corpicino), continuando piuttosto ad attribuire al suocero Andrea Stival le colpe. Quest’ultimo, tuttavia, è stato scagionato e ritenuto del tutto estraneo ai fatti. Veronica, dunque, continua a portare avanti con forza la sua tesi difensiva fino a passare al contrattacco con il ricorso in Cassazione, presentato dal suo difensore che continua ovviamente a sostenere la sua tesi. La Panarello è pronta a presentarsi davanti alla Corte di Cassazione ribadendo ciò che ormai da tempo continua a sostenere. Contro di lei si era espressa la Corte d’Appello di Catania lo scorso 5 luglio riconoscendola ancora una volta l’unica responsabile dell’omicidio di Lorys Stival.

VERONICA PANARELLO, LA TESI DELLA DIFESA

Sono dieci, in tutto, i punti che compongono il fascicolo del ricorso in Cassazione presentato dalla difesa di Veronica Panarello e con il quale è stata impugnata la condanna a 30 anni emessa dall’Appello la scorsa estate. Alcuni di questi punti erano già stati anticipati dal penalista nel commentare le motivazioni della condanna tra cui, come ribadisce Urban Post, “l’elemento soggettivo del reato e la contraddizione della sentenza che parla di dolo d’impeto, ma anche di pianificazione con il sopralluogo di Veronica Panarello; l’assenza di movente; e la capacità di intendere e volere dell’imputata”. Lo stesso avvocato Villardita aveva più volte ribadito la sua posizione contestando ciò che a suo dire sarebbe stata una grande contraddizione della sentenza di Appello e per la quale aveva chiesto una perizia psichiatrica per la sua assistita sempre negatagli. Secondo le motivazioni della sentenza, Veronica Panarello avrebbe avuto la “sindrome di Medea allargata a tutta la famiglia” a causa della quale sarebbe stata spinta a strangolare il figlio di 8 anni il 29 novembre 2014 con delle fascette in plastica per poi occultarne il corpo. Ma secondo la difesa, se affetta da tale disturbo come mai sarebbe stata giudicata lucina e consapevole mentre uccideva Lorys? Da qui la necessità sempre negata di una nuova perizia.

