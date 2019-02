Elena Petriu, 14enne scappata col fidanzato?/ La mamma: “Non possono trattenerla”

È passato più di un mese dalla scomparsa di Elena Petriu, ma ci sono novità sulla 14enne sparita il 14 gennaio scorso da Pioltello con un ragazzo anziché andare come suo solito a scuola. Amadeus, il ragazzo che l’avrebbe presa, e la sua famiglia hanno mandato una lettera e un video ai carabinieri. «Ciao mamma e papà», comincia così il filmato, che “Chi l’ha visto?” non ha trasmesso integralmente. Il programma però ha svelato il contenuto: la ragazza nella lettera e nel video dice di stare bene e di essersi allontanata volontariamente. «Perché portano una lettera o non mia figlia? Deve dirmi quelle cose in faccia. Non so cosa hanno in mente queste persone. Devo credere che quella lettera l’abbia scritta mia figlia? C’è anche il video, ma potrebbero averla spaventata prima. Io ho chiesto che me la portino per parlare con lei», ha dichiarato la mamma. Ma Elena ha solo 14 anni: è minorenne, quindi chi la sta trattenendo, anche se fosse davvero con la sua volontà, sta commettendo un reato, quello di sottrazione consensuale di minori.

ELENA PETRIU, 14ENNE SCAPPATA COL FIDANZATO?

«Io non permetto questa cosa, io sono responsabile di Elena come suo padre. Non possono tenere una bambina», ha spiegato la mamma di Elena Petriu a “Chi l’ha visto?”. Il programma ha incontrato gli zii di Amadeus, il ragazzo che trattiene la ragazza. «Ma che scomparsa… è scappata con il suo ragazzo, è tranquilla. Adesso sono contenti tutti. Anche io sono scappata con il mio ragazzo, avevo undici anni. Se lei è contenta… Tutti fanno così, litigano e poi fanno la pace», ha dichiarato una zia. «Queste cose avvenivano tanti anni fa, ma se loro fanno così non vuol dire che devo farlo anche io. Devono capire che non accetterò mai che mia figlia di 14 anni si faccia comandare da loro, che vada a fare l’elemosina… Siamo venuti qui per darle un futuro vero». La mamma di Elena Petriu è disperata: «Non ce la faccio più senza lei, è sempre nella mia testa. Mi manca lei, mi manca la sua voce, mi manca tutto. Quando entro in casa e vedo che lei non c’è mi si spezza il cuore». Quindi lancia un appello alla figlia: «Quando compirai 18 anni ti lascerò libera di fare quello che vuoi, ma ora sei piccola. Non devono decidere loro per te, adesso non sai quello che fai. Devi tornare a casa, non ce la faccio senza di te».

