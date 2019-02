Mamma Marco Vannini vs Alessandro Preziosi/ Video “Fai passare Martina per vittima!”

Scontro tra l’attore Alessandro Preziosi e Marina Conte, madre di Marco Vannini, ieri a Segreti e Delitti. La trasmissione di Canale 5 condotta da Gianluigi Nuzzi e Cesara Buonamici ha fatto il punto su alcuni casi di cronaca ancora “irrisolti” partendo da quello che più di altri ha scosso l’opinione pubblica ovvero il delitto del giovane Marco Vannini. Il programma ha ripercorso l’intera vicenda finora resa nota dopo i primi due gradi di giudizio e l’incredibile sentenza di Appello a carico di Antonio Ciontoli, auto accusatosi dell’omicidio e che la stessa Marina ha definito “disgustosa”. Chiamato a dire la sua sulla vicenda anche l’attore Preziosi, protagonista della fiction dell’ammiraglia Mediaset, Non Mentire. E’ mai possibile che un ragazzo faccia entrare in bagno il futuro suocero mentre è nudo in una vasca da bagno? Questa la domanda di Nuzzi all’attore: “Questo non sta né a me né a te dirlo, non so se sia possibile o meno. La confidenza nasce dalle abitudini che ci sono…”, ha replicato. Mamma Marina ha subito spazzato ogni dubbio spiegando a sua volta che il figlio non avrebbe mai permesso una cosa simile: “Non si faceva vedere neanche dal padre”. “Lo scenario per come è stato raccontato ha qualcosa di disumano”, ha proseguito Preziosi. “L’impatto che ho umanamente è disumano, è giusto parlare di un branco, di un gruppo di persone irresponsabili”, ha aggiunto ancora.

MAMMA MARCO VANNINI VS ALESSANDRO PREZIOSI

C’è un’indifferenza nei confronti di Marco Vannini nelle parole dell’allora fidanzata Martina Ciontoli? O lo choc l’ha portata a reagire nel modo che tutti abbiamo ormai impresso nella memoria, alla vista delle immagini delle telecamere in caserma, mentre è in attesa di essere interrogata? A rispondere è ancora una volta Alessandro Preziosi: “C’è incredulità. C’è una giovane ragazza che secondo me ha vissuto come tanti ragazzi della sua età alla velocità della luce i rapporti. Questa liquidità con la quale i ragazzi si conoscono e impostano la loro vita pensando che in qualche modo è già segnata in tutto e si comportano già da adulti”, ha esordito l’attore. “Io sono stato abituato in un modo che se un genitore mi dice una cosa mi comporto secondo quello che i miei genitori dicono e non permetto ai figli di sostituirsi agli adulti”, ha commentato l’attore. A suo dire, l’unica possibile verità è “un incidente che non doveva accadere, una irresponsabilità e una leggerezza rispetto alla quale mi sembra che la figlia abbia sentenziato in maniera inequivocabile: ha sparato e ha sbagliato. Poi che questa responsabilità sia perseguita in maniera corretta o meno…”. Poi, parlando di Martina ha proseguito: “Il panico che prende in un momento del genere è non comprensibile, di più…L’incredulità di questa ragazza che si porterà dietro per tutta la vita la morte del figlio della signora…”. Ma la mamma di Marco Vannini non ci sta: “Non credo, non credo proprio! Secondo me la vuoi far passare un po’ troppo per una vittima questa ragazza… Stiamo parlando di una persona che è morta e che non può rispondere di niente. Tu stai dicendo che Martina è una vittima!”. A prendere le difese dell’attore la giornalista e conduttrice che ha riportato l’attenzione sulla vicenda.

