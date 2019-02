Desio, minaccia di far saltare la casa con i figli dentro/ “Ho aperto il gas, ammazzo tutti”: 45enne arrestato

Minaccia di far saltare in aria il suo appartamento con dentro i suoi due figli, ma viene fermato prima di commettere l’insano gesto. È accaduto a Desio, in provincia di Monza, domenica sera. Quando i carabinieri sono entrati in casa, hanno trovato l’uomo con un accendino in mano, pronto a dare seguito alle sue minacce, ma è stato arrestato. Tutto è cominciato nel pomeriggio, quando il 45enne si è barricato in casa con i figli di 12 e 13 anni. Ha aperto i rubinetti del gas, saturando tutta la casa, poi ha chiamato la moglie, da cui si sta separando, e le avrebbe detto: «Ho aperto il gas, adesso ammazzo tutti». Così è scattato l’allarme: come riportato da Il Giorno, la donna ha chiamato i carabinieri, quindi sul posto sono subito accorsi i militari della stazione di Desio. Ma quando hanno suonato il campanello, il 45enne si è rifiutato di aprire. La figlia, che era al telefono con la madre, si è lanciata verso la porta e ha aperto la serratura, nonostante il tentativo del padre di trattenerla.

DESIO, MINACCIA DI FAR SALTARE LA CASA CON I FIGLI DENTRO

Il padre aveva un accendino in mano quando la figlia è riuscita a sfuggirgli per aprire la serratura nel tentativo di liberarsi. Il figlio minore della coppia invece è stato trovato dai carabinieri in camera sua. Come riportato da Il Giorno, era in lacrime e sotto choc. L’uomo è stato quindi arrestato per tentato omicidio e accompagnato nel carcere di Monza. Sono stati comunque attimi di paura in via Matteotti a Desio. Una volta entrati nell’appartamento, i militari si sono diretti in cucina dove hanno trovato l’uomo con un accendino in mano. Aveva aperto il rubinetto del metano, quindi il gas aveva già saturato tutto l’appartamento, ma i carabinieri, dopo aver immobilizzato e ammanettato il 45enne romeno, hanno spalancato tutte le finestre e arieggiato l’appartamento. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i figli, riabbracciati dalla madre 42enne. Invece lui deve rispondere di tentato omicidio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA