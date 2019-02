RAGAZZO GAY E AMICA MASSACRATI DI BOTTE DA BRANCO COETANEI/ Cagliari, video aggressione condiviso sui social

Un ragazzo gay di 17 anni e la sua amica di 18 sono stati massacrati di botte da un branco di coetanei che li ha prima insultati e poi aggrediti filmando il tutto con un video successivamente condiviso sui social. Tutto questo a causa dell’orientamento sessuale dei due amici, aggrediti mentre si trovavano in strada a San Sperate, paese ad una ventina di chilometri da Cagliari. Come riportato da Il Mattino, i fatti si sono verificati venerdì sera, quando i due si stavano recando a un incontro con dei conoscenti: all’improvviso però sono saltati fuori i quattro ragazzi e hanno iniziato a insultarli, deridendoli a quanto pare per il loro orientamento sessuale. L’aggressione omofoba non è stata soltanto verbale dal momento che il branco ha iniziato ad accanirsi sul 17enne con calci, pugni e schiaffi mentre l’amica provava a difenderlo. I due amici hanno tentato di scappare ma sono stati inseguiti e colpiti, prima di reagire e di ottenere dai ragazzi che si allontanassero.

RAGAZZO GAY E AMICA PICCHIATI DAL BRANCO

Non tutti gli elementi del branco hanno preso parte all’aggressione nei confronti di un ragazzo gay di 17 anni e della sua amica maggiorenne ma quel che è certo è che nessuno sia intervenuto in loro difesa. Anzi, uno di quelli che non ha partecipato al pestaggio ha ripreso la scena con un telefonino diffondendola sui social e il video in poco tempo è diventato virale. Il ragazzo di 17 anni, una volta rientrato a casa, ha raccontato al padre quanto era accaduto e con lui nella tarda mattinata di ieri, quando il video dell’aggressione ha iniziato a circolare prima sui cellulari di tanti ragazzi del posto e poi sul web, si è presentato in caserma. Ai carabinieri i due hanno deciso di non sporgere denuncia, con il ragazzo che non ha voluto spiegare le motivazioni dell’aggressione. In ogni caso i carabinieri hanno avviato le indagini poiché il reato è procedibile d’ufficio dal momento che coinvolge un minorenne. Gli autori dell’aggressione rischiano una denuncia per lesioni personali oltre che per diffamazione avendo diffuso il video.

