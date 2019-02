Commissione Ue taglia clamorosamente le stime del Pil/ Ultime notizie “L’Italia crescerà solo dello 0.2%”

Nuovo monito nei confronti dell’Italia e del futuro economico della nostra nazione: la Commissione dell’UE è pronta a sottostimare le previsioni di crescita del Belpaese. Non vi è ancora l’ufficialità, ma in base alle anticipazioni fornite dall’agenzia Ansa, la Commissione dell’Unione Europea prevede una crescita del prodotto interno lordo del 2019 pari allo 0.2%. Un taglio davvero clamoroso tenendo conto della precedente previsione pari all’1.2%, nonché della crescita inserita dal governo in manovra dell’1%. Si tratta di un dato, come scrive Repubblica citando fonti europee, che tiene conto anche degli effetti della manovra varata a dicembre e approvata dalla stessa Unione Europea. Per l’ennesima volta nelle ultime settimane, in particolare dopo i dati dell’istat che hanno certificato la recessione tecnica, viene effettuata una fotografia allarmante per il futuro del Belpaese, e c’è il rischio che la situazione potrebbe addirittura peggiorare.

COMMISSIONE UE TAGLIA CLAMOROSAMENTE LE STIME DEL PIL

Carlo Cottarelli, che guida l’osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica, stima come il rapporto fra il debito pubblico e il Pil possa ulteriormente salire, invece che scendere di poco come invece garantisce il governo. Previsioni negative confermate anche dalla grande banca internazionale Abn Amro, secondo cui il rapporto deficit/Pil potrebbe salire al 3% sia quest’anno che l’anno prossimo, suggerendo di conseguenza cautela in merito all’acquisto dei Btp. «Per gli analisti – scrive Repubblica – ci sarebbe stato troppo ottimismo nel registrare le promesse di disciplina sui conti da parte del governo e gli spread potrebbero risentire di queste delusioni». Secondo gli esperti c’è il forte rischio che l’abbrivio che l’Italia aveva intrapreso l’anno scorso, sia praticamente esaurito stando a queste previsioni di “crescita”, a meno che non si verifichi qualcosa di assolutamente clamoroso, al momento non in programma. Per queste ragioni, se le previsioni venissero confermate, si aprirebbero problemi relativamente anche al rispetto dei parametri delle finanze pubbliche. Ora si attende la replica degli esponenti del governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA