Milano, abusi su tre bambini: arrestato educatore parrocchiale/ Ultime notizie: vittime di 10, 11 e 12 anni

Un educatore parrocchiale è stato arrestato a Milano con l’accusa di abusi su tre bambini cinesi. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip Guido Salvini, dopo le indagini del procuratore aggiunto Letizia Mannella e del pm Michela Bordieri. In manette un pensionato di 67 anni, che frequentava una parrocchia nella zona nord di Milano come educatore. L’uomo è accusato di aver abusato nella sua abitazione di tre bambini cinesi, di 10, 11 e 12 anni, che frequentavano la stessa parrocchia. Le indagini sono state condotte dagli agenti del Commissariato Comasina. Un altro caso di abusi da parte di un educatore parrocchiale, dopo quello di Catania. Qui un giovane di 24 anni è stato arrestato nei mesi scorsi con l’accusa di aver molestato un ragazzo di 12 anni. Approfittando appunto del suo ruolo di educatore, avrebbe adescato la vittima che aveva conosciuto tre anni prima e che sarebbe stata oggetto per tutto quel tempo di “morbose attenzioni sessuali”.

MILANO, ABUSI SU TRE BAMBINI: ARRESTATO 67ENNE

Il pensionato 67enne avrebbe conosciuto quei tre bambini in chiesa, poi li avrebbe attirati a casa sua e li ne avrebbe approfittato. Per questo l’uomo, che frequentava una parrocchia nella zona nord di Milano come educatore, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver abusato di tre bambini. Stando a quanto riportato da Milano Today, i tre bambini – le presunte vittime degli abusi dell’educatore parrocchiale – sono stati già sentiti dagli investigatori e dagli inquirenti in audizione protetta.

