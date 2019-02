Modena, trovato corpo carbonizzato di donna in auto/ Ultime notizie: non si esclude l’omicidio

Mistero a Modena, dove nei pressi di un inceneritore è stato trovato un corpo carbonizzato di donna in auto. Un carabiniere in borghese era nei paraggi quando ha notato il fumo provenire da una macchina. Al suo interno è stato trovato il cadavere, che appartiene ad una donna trentenne di origini marocchine, residente in città. Stando a quanto riportato da La Repubblica, al momento non si esclude nessuna ipotesi, neppure quella dell’omicidio. Sul posto sono intervenuti polizia, 118, vigili del fuoco e carabinieri. Il corpo carbonizzato è stato trovato sul sedile posteriore e accanto c’era una bottiglietta, ma non è ancora chiaro se contenesse liquido infiammabile o altro. Lo scorso novembre fu trovato un altro corpo di donna, anch’esso carbonizzato, nella zona di San Donnino. Era una giovane gravitante nel mondo della prostituzione, di origini rumene, in arrivo dal Veneto. Il cadavere, che presentava segni di sevizie, fu rinvenuto nudo nell’erba. Il presunto autore dell’omicidio fu individuato nel giro di un mese.

MODENA, CORPO CARPONIZZATO DI DONNA IN AUTO

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 6 febbraio, intorno alle 11. Il cadavere carbonizzato era a bordo di una Nissan Juke in via Cavazza, a Modena, nei pressi appunto dell’inceneritore. Il carabiniere fuori servizio si è accorto del fumo che usciva dall’auto, parcheggiata in un’area isolata accanto al tracciato ferroviario dedicato alle merci. Quando si è avvicinato, ha scoperto il corpo ormai completamente carbonizzato della donna. Al momento non è ancora possibile stabilire cosa sia successo realmente, sono ancora poche le informazioni anche riguardo l’identità della vittima che, secondo indiscrezioni, sarebbe una donna di origine marocchina sui trent’anni. Inoltre, non è chiaro se la donna sia stata uccisa, se si tratta di omicidio, prima di essere stata data alle fiamme all’interno della vettura. Saranno ulteriori indagini a stabilirlo, quindi si attendono aggiornamenti in tal senso.

