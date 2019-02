92enne ex partecipante di Miss Italia divorzia dal marito 96enne/ È geloso: addio dopo 68 anni di matrimonio

Se l’amore non ha età, allora non è mai troppo tardi anche per divorziare. Lo dimostra la storia che vi raccontiamo e che è stata ricostruita da Il Gazzettino: una donna di 92 anni ha chiesto la separazione e ottenuto poi il divorzio dal marito 96enne. Perché ha deciso di lasciarlo dopo ben 68 anni di matrimonio? A quanto pare l’uomo era troppo geloso, ma andiamo con ordine… Giuseppe, classe 1922 originario di Bologna, conosce Gabriella, classe 1926 padovana, nel 1945, subito dopo la guerra, quando lei era una bella studentessa di 19 anni. Tre anni dopo si sposano, quello successivo lei decide di partecipare a Miss Italia. La coppia dopo il matrimonio è costretta a spostarsi spesso in diverse città italiane a causa del lavoro di Giuseppe, maresciallo dell’Esercito. Intanto Gabriella diventa mamma di tre figli. Con il passare degli anni i figli crescono, si sposano e vanno via di casa. Lui va in pensione, lei invece comincia a frequentare circoli per anziani e scuole di liscio…

92ENNE DIVORZIA DAL MARITO 96ENNE: TROPPO GELOSO

Le nuovi passioni di Gabriella non piacciono a Giuseppe, che tra l’altro è sempre stato molto geloso della moglie, spiega Il Gazzettino. Con il passare degli anni la gelosia non scema, anzi si intensifica, anche perché lei resta molto bella. La 92enne è costretta a subire continue scenate di gelosia del marito, fino a quando non decide di lasciarlo. Nel novembre 2016 Gabriella prende la clamorosa decisione di separarsi dal marito e di andare a vivere dalla figlia. Un anno dopo, più precisamente il 13 dicembre 2017, ottiene la separazione legale, mentre di recente arriva la decisione di addivenire al divorzio breve presso il tribunale di Roma attraverso la convenzione proposta dalle avvocatesse Sara Gitto e Annalisa de Angelis del Foro di Roma. Quindi la 92enne divorzia dal marito 96enne. Forse quella gelosia del marito le aveva dato in fastidio anche in passato, quando entrambi erano giovani e appassionati, ma la cosa ha cominciato a degenerare quando entrambi sono andati in pensione e lei ha scoperto che quel sentimento cresceva fino a diventare insopportabile.

