Ponte Morandi, demolizione al via/ Ultime notizie, analisi dell’Empa sui reperti “Situazione di forte degrado”

Sono iniziati nella giornata di ieri i lavori di demolizione “visiva” del Ponte Morandi. Si prosegue a rilento, come è giusto che sia per opere di questa portata, ma si prosegue, con l’obiettivo di arrivare a marzo 2020 circa, con il nuovo Morandi giù “su”. Non sarà facile rispettare i tempi, alla luce anche di quanto emerso nelle ultime ore, visto che la traduzione in italiano delle analisi dell’Empa (redatta in tedesco) sui reperti del Morandi, va rifatta per un cavillo burocratico, che però, in processi importanti come quello in corso, possono fare la differenza. I tre specialisti incaricati dovranno quindi stilare una nuova relazione tecnica e depositarla. Le carte della stessa analisi tedesca sui reperti del Polcevera sono state comunque rese pubbliche, e al loro interno trova conferma la situazione di totale degrado in cui versava gran parte dello stesso viadotto: «Tutti i trefoli e i fili mostrano segni di corrosione di diversi gradi – si legge per quanto riguarda il noto reperto 132, frammento del tirante collassato – alcuni di grado 5 (molto elevato). Diversi trefoli mostrano una perdita totale della sezione… dovuta alla corrosione nella zona terminale. Ciò indica un processo di degrado in atto da molto tempo». Situazione simile per il blocco numero 84, parte della carreggiata: «fili dei tiranti fortemente corrosi e incrinati, armature lente corrose, deformate e rotte, aree di calcestruzzo scheggiato e incrinato».

PONTE MORANDI, DEMOLIZIONE AL VIA: INTOPPI

Intanto, come detto sopra, sono iniziate nella giornata di ieri le operazioni di demolizione della trave gerber appoggiata sulle pile 7 e 8, un enorme blocco di calcestruzzo della lunghezza di 36 metri e dal peso di 900 tonnellate, che al momento resta ancora al suo posto. Per ora non è visibile l’opera di demolizione, ma è logico pensare che per operazioni complesse come quella appunto in questione, è normale che i tempi si prolunghino. Nella giornata di ieri, come riporta l’edizione online de IlSecoloXIX, bisognava alzare il tratto di impalcato di circa dieci centimetri per poi riadagiarlo, di modo da tastare la tenuta della struttura, e il tutto si è protratto fino a tarda notte, in largo ritardo rispetto a quanto ipotizzato. «La manovra è lenta, poco spettacolare e poco percettibile. Ma è così che deve andare», le parole di Paolo Cremonini, vice presidente e responsabile delle operazioni speciali della demolizione.

