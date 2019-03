Bolzano, accoltella compagna davanti alla figlia/ I passanti lo fanno arrestare

Paura questa mattina a Bolzano nel quartiere di Oltrisarco. Poco dopo le ore 8 un 41enne ha avvicinato la sua compagna di 29 anni, che era in strada con la figlia, e l’ha accoltellata. La coppia si trovava all’altezza del bar Principe quando l’uomo, al culmine di una lite, ha colpito la donna al volto e alla pancia sotto gli occhi della piccola che si trovava nel passeggino, stando a quanto riportato dall’Alto Adige. L’uomo si è dato poi alla fuga, liberandosi subito del coltello, ma alcuni passanti lo hanno fermato e trattenuto in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Quindi sono scattate le manette per il 41enne. La compagna invece è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le ferite che ha riportato sono gravi, ma non è in pericolo di vita. La coppia, che da anni vive a Bolzano, è di origine albanese e ha altri due figli, oltre alla bambina che ha assistito alla violenta aggressione. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica.

BOLZANO, ACCOLTELLA COMPAGNA DAVANTI ALLA FIGLIA

Non ha avuto pietà di fronte alla bambina di pochi mesi. Accoltella la fidanzata durante una lite in strada e la lascia a terra, sanguinante. Una sequenza agghiacciante avvenuta in via Claudia Augusta a Bolzano. Ora la 29enne di origine albanese si trova all’ospedale San Maurizio, dove è ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da Quotidiano.net, il compagno l’ha colpita al collo, al volto e in altre parti del corpo. Per fortuna la bambina non ha riportato lesioni: è stata portata in ambulanza in ospedale con la mamma. Provvidenziale l’intervento di un gruppetto di passanti che si è subito attivato per fermare l’accoltellatore. Dopo la lite e il ferimento, infatti, il 41enne si era dato alla fuga, ma è stato bloccato dai testimoni dell’aggressione che poi lo hanno consegnato alle forze dell’ordine.

