Ecobonus 2019 ed Ecotassa/ Online il sito ufficiale: tutto quello che c’è da sapere

E’ ufficialmente entrato in vigore l’ecobonus 2019, la misura introdotta dal ministero dello sviluppo economico, per incentivare l’acquisto di auto green a basso impatto ambientale. In contemporanea è entrata in vigore anche l’ecotassa 2019, ovvero, il rincaro del prezzo di listino di quelle auto che superano una determinata soglia di emissione di anidride carbonica nell’aria. Per quanto riguarda le agevolazioni si parte da 1.500 euro fino ad un massimo di 6.000 euro di incentivi: ma vediamo brevemente come funzionano. Il massimo dello “sconto” lo si ottiene acquistando un’auto nuova con emissioni di Co2 inferiori ai 20 grammi per chilometro e rottamando un veicolo durante l’acquisto, di classe Euro 1, 2, 3 o 4. Si scende invece a 4.0000 euro se si acquista la stessa automobile green ma senza rottamazione. Se invece si intende comprare un’auto con emissioni superiori ai 20 grammi per chilometro ma inferiore ai 70 g/km, l’incentivo sarà di 1.500 o 2.5000 a seconda che si rottamerà o meno la nostra auto.

ECOBONUS 2019 ED ECOTASSA: COME FUNZIONA

Per quanto riguarda l’ecotassa, invece, in questo caso sarà previsto un rincaro sul prezzo di vendita per tutte quelle automobili che emettono una determinata quantità di Co2. In questo caso si va da un minimo di 1.100 euro ad un massimo di 2.500. Nel dettaglio, 1.100 euro per la fascia 161-175, 1.600 euro per 176-200, 2.000 euro per la fascia 201-250, e infine, il massimo della “sanzione” per i veicoli che emottono nell’aria Co2 superiore ai 250, grandi suv e auto di grossa cilindrata. Il pagamento di questa sorta di sovrattassa dovrà essere effettuato dal singolo acquirente attraverso il classico modello F24, e inserendo come codice tributo il 3500, denominato appunto «Ecotassa, imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km – articolo 1, comma 1042, della legge n. 145 del 2018». Inutile specificare come il provvedimento stia facendo non poco discutere.

