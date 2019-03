Maria Sestina Arcuri/ Ombre sul passato del fidanzato Andrea? (Quarto Grado)

La misteriosa morte di Maria Sestina Arcuri, la giovane 25enne calabrese caduta dalle scale lo scorso 5 febbraio, resta ancora avvolta nel mistero. Il caso sarà al centro della nuova puntata di oggi di Quarto Grado che accenderà i riflettori sul giallo apparentemente senza soluzione. La ragazza di Nocara si era trasferita a Roma dove sognava di diventare una talentuosa parrucchiera. Attorno alla tragedia avvenuta a Ronciglione, però, resta al momento un assordante silenzio. Si è trattato davvero di un terribile incidente? O dietro questa reticenza si nasconde qualcosa di molto più grave? La posizione del fidanzato Andrea Landolfi resta ancora tutta da chiarire. Il nome del ragazzo è attualmente iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario. La versione fornita dal ragazzo agli inquirenti però, evidenzia una immane tragedia avvenuta all’improvviso in un clima tutt’altro che teso: secondo il suo racconto, Maria Sestina sarebbe caduta mentre si trovava insieme a lui in cima alle scale, in seguito ad un abbraccio. Prima della tragedia, i due avevano trascorso la serata in un pub: “Una serata normale. Poi, al ritorno a casa da mia nonna, quella maledetta caduta dalle scale. Sembrava superata ma durante la notte è stata male…”, aveva raccontato il giovane. La 26enne era morta dopo essere giunta in ospedale in condizioni disperate.

TROPPE RETICENZE

C’è il passato del fidanzato di Maria Sestina Arcuri al centro delle indagini per la morte della ragazza. La sua ricostruzione, come spiega Telemia.it, non avrebbe affatto convinto gli inquirenti ed ancor prima i medici dell’ospedale di Belcolle, nel Viterbese. Maria Sestina, al suo arrivo, presentava un ematoma sospetto. Ferite non compatibili con una caduta dalle scale. Il fidanzato Andrea, 30 anni, ha alle spalle un figlio nato da una precedente relazione ed un matrimonio. Fa riflettere la sua passione per il pugilato ma soprattutto una passata denuncia nei suoi confronti per maltrattamenti da parte della sua ex e della quale, a quanto pare, anche Sestina era a conoscenza. Negli ultimi giorni, mentre si attende una svolta sul piano delle indagini, a fare da sfondo è stato il silenzio della famiglia del giovane indagato e dei suoi amici. C’è chi potrebbe fare luce sul giallo ma preferisce tacere? Una domanda lecita a due settimane dalla morte della 25enne. In difesa ed a favore del ragazzo resta la testimonianza della nonna 80enne, proprietaria dell’appartamento teatro della tragedia, secondo la quale si sarebbe trattato di una caduta accidentale.

PESA IL PASSATO DEL FIDANZATO

Delle continue e ripetute prepotenze fisiche che Andrea avrebbe avuto nei confronti della sua ex, Maria Sestina ne era pienamente a conoscenza. Era stato lui stesso a renderle note così come le denunce ed il processo e la giovane 25enne avrebbe voluto saperne di più. Ma, come rammenta Corriere di Viterbo citando la trasmissione di Raitre, Chi l’ha visto, un episodio di violenza da parte di Andrea si era verificato anche a Natale, stando al racconto del fratello di Sestina. Nei mesi scorsi lei lo aveva portato a conoscere la famiglia ma il 30enne avrebbe aggredito verbalmente alcuni amici di infanzia della ragazza. Secondo quanto emerso, anche la sera della morte ci sarebbero stati dei diverbi tra i due fidanzati per questioni di gelosia a causa di uno sguardo di troppo che Andrea avrebbe riservato alla cameriera del pub in cui avevano trascorso la serata a Ronciglione. E’ possibile che Sestina abbia tentato di aiutare Andrea senza tuttavia riuscirci, restando vittima dei suoi modi aggressivi? Il suo passato certamente pesa ed ora i genitori della giovane vogliono fare chiarezza totale su quanto accaduto nelle passate settimane.



