Teresa e Trifone: oggi sentenza Appello/ Ergastolo a Giosuè Ruotolo? (Quarto Grado)

Si avvicina rapidamente il quarto anniversario della morte di Trifone Ragone e Teresa Costanza, la coppia di fidanzati uccisi a Pordenone il 17 marzo 2015. Per il loro omicidio è accusato il giovane ex militare di Somma Vesuviana, Giosuè Ruotolo, amico ed ex commilitone di Trifone. Del caso la trasmissione Quarto Grado tornerà ad occuparsene nella prima serata di oggi, in attesa della sentenza di secondo grado a carico dell’imputato, già condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Udine. Un duplice omicidio che resta ancora avvolto nel mistero, quello avvenuto la sera di quattro anni fa nel Parcheggio del Palasport di Pordenone, quando i due giovani innamorati furono freddati con diversi colpi di arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata da una sola mano assassina. Ruotolo, nel corso dei due processi, si è sempre proclamato innocente ed estraneo all’uccisione dei due ex amici. Ora per lui si avvicina sempre di più il momento della verità: anche il processo di secondo grado, infatti, si avvia verso le sue battute finali e per la giornata di oggi 1 marzo è attesa la sentenza d’Appello che potrebbe confermare la condanna all’ergastolo.

OMICIDIO TERESA E TRIFONE: OGGI LA SENTENZA D’APPELLO

Ad attendere con grande ansia la sentenza di secondo grado nell’ambito del processo sulle morti di Trifone e Teresa e che vede imputato Giosuè Ruotolo, è anche è anche il padre della trentenne uccisa, Rosario Costanza. L’uomo non ha mai avuto dubbi sulla colpevolezza del 29enne, ex commilitone di Trifone ed oggi non può che rinnovare con forza la sua richiesta di condanna all’ergastolo a carico di Giosuè, come già avvenuto nel novembre del 2017 con decisione della Corte d’Assise di Udine. Questa volta, sarà la Corte d’Assise d’Appello di Trieste a decidere le sorti del giovane campano. “Non ci sono dubbi che sia stato Ruotolo a uccidere la nostra Teresa. Gli avvocati dell’imputato stanno facendo il loro lavoro. Cercano di aggrapparsi a qualsiasi cosa. Per noi è lui il colpevole”, ha ribadito il padre della ragazza siciliana, come riferisce Il Giorno, al termine della passata udienza di secondo grado. I difensori di Ruotolo, dal canto loro, continuano a mettere in dubbio in maniera evidente la ricostruzione avanzata dall’accusa. Secondo la procura – che ha ribadito la richiesta di ergastolo per l’imputato – il duplice omicidio di Trifone e Teresa avvenuto per mano di Ruotolo si consumò in un clima di odio e sete di vendetta verso i due giovani innamorati.

I DUBBI SU MARIAROSARIA PATRONE

Appena pochi mesi prima del duplice omicidio di Pordenone, Giosuè aveva creato un falso profilo Facebook dal nome “Anonimo Anonimo” con il quale, fingendosi una donna, aveva contattato Teresa mettendola in guardia da Trifone e asserendo di essere una sua amante. Ruotolo molestò a lungo la giovane fino a quando Ragone venne a sapere la verità. Tra i due ex commilitoni ci fu un confronto nel quale il pugliese picchiò Giosuè minacciando una denuncia nei suoi confronti che gli avrebbe creato guai nel lavoro. Secondo l’accusa, il “fulcro del movente” che spinse Ruotolo ad uccidere furono proprio quelle molestie via Facebook. Secondo il padre di Teresa, parte di responsabilità l’avrebbe anche Mariarosaria Patrone, ex fidanzata dell’imputato, accusata di aver aiutato il giovane ad eludere le indagini chiedendo alle amiche di tenere il segreto sul falso profilo Facebook dell’allora fidanzato. La ragazza è accusata di favoreggiamento e di aver cancellato alcuni messaggi scambiati con Ruotolo. Inoltre avrebbe detto il falso ai pm mentendo sul reale rapporto tra Ruotolo e Trifone. Il padre di Teresa è pronto a seguire anche questo nuovo processo: “Siamo convinti che la ragazza abbia delle responsabilità in questa tragedia. Il processo inizierà a breve, ma rischia di finire in prescrizione. Siamo amareggiati per questa cosa”, ha però commentato.



