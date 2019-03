Anna Costanza Baldry è morta/ La psicologa che restituì dignità alle vittime

Anna Costanza Baldry è morta, addio alla psicologa che restituì dignità alle vittime. Grazie alla sua opera si era riusciti a far uscire da ciechi pregiudizi la violenza di genere. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’aveva insignita nel 2015 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito, sicuramente un riconoscimento molto apprezzato. Anna era nata a Londra ed era oltre che psicologa anche criminologa. Si era laureata in psicologia e specializzata alla Sapienza di Roma. Nel 2000 poi nel Regno Unito aveva completato i suoi studi in criminologia all’Institute of Criminology di Cambridge. Successivamente era diventata docente associata all’Università di Napoli. Inoltre era stata consulente di Onu, Osce, Nato e anche per le autorità italiane sulla violenza su minori e donne. Ovviamente molti erano anche i suoi scritti tra pubblicazioni, articoli e monografie sul tema. Anna Costanza Baldry era molto attiva anche nel campo della prevenzione.

Anna Costanza Baldry è morta: L’addio del Corriere della Sera

Commuove l’addio del Corriere della Sera per la morte di Anna Costanza Baldry nota psicologa in grado di lavorare molto sulla dignità delle vittime. Con una lunga lettera la redazione l’ha voluta salutare, specificando: “È stato bello per noi avere la tua faccia in homepage, nella nostra “casa”, mentre te ne stavi andando. È il segno che i tuoi orfani speciali, come li chiamavi tu, saranno il nostro impegno. Lotteremo per quelle norme e quei fondi che mancano“. Aveva infatti lavorato per gli orfani di femminicidio, dando loro un sostegno continuo senza dimenticarsi di loro come fin troppo spesso è accaduto. Una donna che ci mancherà per la sua sensibilità e la sua voglia di spendere sempre una parola per chi ne aveva bisogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA