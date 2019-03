Napoli, scuole chiuse domani per allerta meteo/ Maltempo, venti forti e mare agitato

Scuole chiuse domani 12 marzo a Napoli. L’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza con cui dispone la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, tra cui gli asili nido, per l’allerta meteo della Protezione civile della Regione Campania. A firmare l’ordinanza il sindaco de Magistris. Sono previsti «venti generalmente forti settentrionali, con locali raffiche». Nella nota si legge che l’allerta è molto simile a quelle delle 23 e 24 febbraio, quando la caduta di molti alberi e lo scollamento di diverse guaine di copertura hanno provocato ingenti danni ai plessi scolastici. «Ormai la gravità degli effetti del cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti», dichiarano gli assessori Borriello, Clemente, Del Giudice e Palmieri, insieme al presidente della commissione consiliare Gaudini. Inoltre, hanno denunciato «l’assenza di una politica nazionale di interventi, con previsione anche di risorse umane e di fondi per la messa in sicurezza del territorio italiano».

NAPOLI, SCUOLE CHIUSE DOMANI PER ALLERTA METEO

Anche il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha emanato un’ordinanza con la quale dispone per la giornata di martedì la sospensione delle attività in tutte le scuole della città, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, comprendendo gli asili nido. Come riportato da Il Mattino, è stata disposta anche la chiusura al pubblico del civico cimitero e delle aree verdi: Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e pista ciclabile di Monterusciello. L’amministrazione comunale di Pozzuoli ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione nelle zone esposte e lungo le strade, soprattutto in quelle alberate, e ad uscire di casa solo se strettamente necessario. Lo stesso provvedimento sarà in vigore domani a Bacoli, Quarto, Monte di Procida e Marano. Ricordiamo che l’allerta meteo in Campania è valida fino alle ore 20. In particolare si prevedono venti forti o molto forti settentrionali con conseguente mare agitato o molto agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili mareggiate.

