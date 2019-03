Tonino Fiumana scomparso da Cervia/ “Non abbiamo più sue notizie da sabato”

Tagliata di Cervia in apprensione per Tonino Fiumana, 67enne che ha fatto perdere le sue tracce sabato 9 marzo 2019. Alto 175 cm dalla corporatura robusta, Tonino è un ex albergatore ora in pensione: le sorelle lo hanno sentito telefonicamente l’ultima volta nella giornata di venerdì 8 marzo. Come raccontato dal compagno della nipote a Chi l’ha visto?, Tonino ha lasciato a casa il cellulare e non si sa cosa indossasse al momento della scomparsa. Ecco le parole di Davide, fidanzato della nipote di Tonino: «Da sabato non abbiamo più notizie, gli ultimi contatti sono stati telefonici con una delle sorelle. A casa non c’è, il suo telefono è rimasto a casa». Il 67enne vive da solo, con Davide che aggiunge: «Una delle sorelle lo ha chiamato ripetutamente e, vedendo che non rispondeva, il giorno dopo ha pensato di vedere se fosse in casa, ma non c’era. C’erano le chiavi della macchina e di casa sul tavolo».

TONINO FIUMANA SCOMPARSO DA TAGLIATA DI CERVIA

Davide rivela che Tonino andava spesso in un bar di Cervia: «Uno dei cugini con cui frequentava spesso il bar, lo ha visto martedì sera e la mattina successiva: poi anche questo cugino non l’ha più visto o sentito». Non è chiaro se il 67enne sia andato a Pinarella di Cervia o in altre zone di Cervia. La ricerca è estesa a una zona abbastanza ampia, Cesenatico e Cervia sono abbastanza vicine. «Abbiamo fatto un controllo degli ospedali, per verificare che non ci sia stato un accesso in qualche struttura ospedaliera della zona», sottolinea Davide: «Tagliata è una località abbastanza piccola ma ci si conosce più o meno tutti. Penso alle ipotesi più disparate, i giacconi e i giubotti sono ancora a casa: uscendo la sera magari non si è coperto in maniera tale da essere riparato».

