Blutec Termini Imerese, arrestati i vertici/ Distratti 16.5 milioni di euro

Terremoto al vertice della Blutec. L’amministratore delegato e il presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda con sede in provincia di Torino, a Rivoli, sono finiti agli arresti domiciliari, misura cautelare eseguita dal nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo. Una notizia che lascia basiti visto che la stessa azienda aveva assicurato fino a pochi giorni fa di avere in programma un piano d’azienda per rilanciare lo storico ex stabilimento della Fiat di Termini Imerese, in provincia di Palermo. E invece questa mattina i finanziari hanno notificato il provvedimento di arresti domiciliari a Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi, entrambi accusati di malversazione ai danni dello Stato. Per malversazione, come si legge sul codice penale, si intende chiunque estraneo alla p.a. che abbia ottenuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati ad attività di pubblico interesse, che però li destina ad altro. Un reato punibile dai sei mesi a quattro anni di reclusione.

BLUTEC TERMINI IMERESE, ARRESTATI I VERTICI

Nei confronti dei due finiti ai domiciliari, come spiega l’edizione online di Repubblica, è scattato anche un provvedimento di interdizione, e per 12 mesi i due manager della Blutec non potranno esercitare imprese e uffici direttivi, così come spiegato dal gip di Termini. Dei 21 milioni di euro di contributi statali ottenuti dalla Blutec per il rilancio dello stabilimento ex Fiat, e per dare sollievo a 700 lavoratori, ben .5milioni di euro sarebbero stati distratti, destinati quindi ad altre attività che nulla avevano a che fare con quelle per cui i soldi erano stati emessi. La guardia di finanza palermitana ha fatto poi scattare, su richiesta della procura di Termini guidata da Ambrogio Cartosio, il sequestro da 16.5 milioni di euro, la cifra appunto “sparita”. Il forte sospetto delle forze dell’ordine è che i due manager arrestati abbiano speso quei soldi per tutt’altri investimenti. Da settimane i lavoratori della Blutec stanno manifestando, visto che dei 700 operai, 570 sono in cassa integrazione mentre 130 sono in azienda, impegnati però in progetti di formazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA