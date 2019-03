“Odio Salvini”: e brucia la foto/ Video, il vicepremier: “Non perdo il sorriso”

Sta facendo il giro del web il video che immortala un ragazzo nell’atto di bruciare l’immagine di Matteo Salvini con un accendino. Il tutto mentre in sottofondo passa una canzone che ripete per tre volte il ritornello, “amo l’Italia ma Salvini lo odio”. Un’immagine, soprattutto quella che immortala il giovanissimo nell’atto di dare fuoco alla fotografia sorridente del leader della Lega, che non può che essere condannata da tutti gli schieramenti politici, al di là delle diversità di vedute che regolano i rapporti tra le varie forze. Non è la prima volta che il ministro dell’Interno negli ultimi mesi diventa oggetto di intimidazioni pubbliche che lo stesso Salvini non aveva mancato di condividere sui suoi profili social.

“ODIO SALVINI” E BRUCIA LA FOTO

Come detto anche stavolta è stato Matteo Salvini a pubblicare sui suoi canali social le immagini del ragazzo che dà fuoco con l’accendino alla sua immagine mentre in sottofondo passa la canzone “amo l’Italia ma odio Salvini”. Il vicepremier ha commentato così l’accaduto:””Odio Salvini” e brucia la mia immagine. Ecco il vincitore del premio “Simpatia” della settimana. Tutto normale? Ho finito i commenti ma non perdo il sorriso”. Sotto il posto molti commenti, tra pro e contro Salvini. C’è chi lo sostiene:”Il problema è che non sa nemmeno perché lo sta facendo scimmiotta solo pensando di essere un grande….. che tristezza per questa generazione di burattini……”. Qualcuno però lo critica:”L’abbiamo capito che non perde il sorriso, continua a ripeterlo in ogni sacrosanto post che mette in ogni social”. Comunque la si pensi, un episodio da stigmatizzare…





© RIPRODUZIONE RISERVATA