Maria Sestina Arcuri/ La nonna di Andrea Landolfi “Le ho visto battere la testa ma..”

“La Vita in Diretta” tornerà sul giallo di Ronciglione, dove una ragazza di 25 anni è morta. Maria Sestina Arcuri è davvero scivolata, come continua a ripetere il fidanzato, o è stata spinta, come continua a sostenere la sua famiglia? Secondo il racconto di Andrea Landolfi Cudia, il 30enne indagato per omicidio dopo la morte della fidanzata, Maria Sestina sarebbe scivolata con lui mentre salivano le scale alle 2 della notte tra il 3 e il 4 febbraio. Nonostante la caduta, la 25enne avrebbe insistito per andare a dormire, ma trascorrendo la notte tra dolori e giramenti di testa. Poi ha cominciato a perdere sangue da naso e orecchie. Solo all’alba la chiamata al 118, ma Maria Sestina Arcuri è arrivata in coma all’ospedale Belcolle di Viterbo. Sottoposta ad un lungo e delicato intervento chirurgico per far riassorbire l’ematoma cerebrale, è morta dopo 24 ore di agonia. Una testimonianza importante in questa vicenda potrebbe essere quella di nonna Mirella, 80enne e moglie del pugile Mario Landolfi, da cui il nipote ha ereditato la passione per la boxe.

MARIA SESTINA ARCURI, LA NONNA DI ANDREA LANDOLFI TESTIMONE

Nonna Mirella sarebbe stata testimone oculare della caduta di Maria Sestina. È proprietaria dell’appartamento da cui la 25enne sarebbe precipitata dalle scale. Sedici gradini stretti e ripidi che dal salone portano alla zona notte. Sono stati studiati anche dal perito Martino Farneti, incaricato dalla procura di Viterbo, che dovrà simulare al computer la caduta della 25enne. E non si esclude la possibilità che faccia anche delle prove dinamiche con un manichino. La nonna del fidanzato di Maria Sestina Arcuri comunque a “La Vita in Diretta” ha dichiarato: «Ho pensato che Andrea e Maria Sestina si stessero baciando sopra le scale, ma all’improvviso li ho visti scivolare giù». Quindi è intervenuta per aiutarli. Suo nipote avrebbe lamentato dolori alla schiena, mentre Maria Sestina le avrebbe detto di non avere nulla. «Mi fa male un po’ la schiena. Ma non mi sono fatta niente, stai tranquilla», le avrebbe detto. E invece poche ore dopo è morta.

